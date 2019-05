Deux employées d’une maison de transition agressées sexuellement: le SPVM multiplie les démarches pour retrouver le suspect

MONTRÉAL – La police de Montréal multiplie les démarches pour retrouver l’homme qui a agressé sexuellement à la pointe d’un pistolet deux jeunes employées d’une maison de transition située dans l’est de la métropole.

Le crime odieux a été commis dans la soirée du 31 juillet, dans une maison de transition située dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Le suspect, décrit comme étant un anglophone mesurant environ 5 pi 8 po et de stature mince, s’est présenté cagoulé et armé dans la maison de transition.

À cet endroit, il a agressé sexuellement deux employées âgées d'une vingtaine d'années à la pointe d’une arme à feu.

Il leur aurait fait vivre un véritable calvaire. Les détails de la double agression sont répugnants, selon les autorités.

Une fois sa sale besogne accomplie, le suspect a aspergé ses deux victimes de poivre de Cayenne avant de prendre la fuite.

Près d’un an après la double agression, les deux femmes sont encore traumatisées du crime épouvantable dont elles ont été victimes.

Dans l’espoir de faire délier des langues et de récolter des informations au sujet du suspect, le Service de police de la Ville de Montréal a établi son poste de commandement mobile, jeudi, à l’angle des rues Hochelaga et Des Ormeaux, non loin de l’endroit où les agressions ont eu lieu.

Des policiers ont rencontré des citoyens et ont distribué plusieurs avis de recherche renfermant les détails des événements et la brève description du suspect.

Dans ce dossier, la Sûreté du Québec a été mise à contribution en fournissant les services d’un profileur, qui a notamment dressé un profil psychologique de l’agresseur.

Une récompense de 5000 $ offerte par l’organisme Jeunesse au Soleil est d’ailleurs offerte à toute personne qui fournirait des informations permettant l’arrestation et la condamnation du suspect recherché.