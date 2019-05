LAVOIE, André



À l'Hôpital de Baie St-Paul, le 26 avril 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur André Lavoie, fondateur de Laboratoire Diesel AL Inc. Il était l'époux de feu dame Célina Simard. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants : Paul-André (Sylvie Legault), Guylaine (Michel Rousseau), Denis (Nicole Beaulieu), Monique (Mario Gagnon); ses huit petits-enfants et sept arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs des famille Lavoie et Simard ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.La famille vous accueillera au complexe funéraire :QUÉBEC, QC, G1H 3C1le samedi 11 mai de 9h à 10h30. Le service religieux sera célébré le samedi 11 mai 2019 à 11h en l'église St-Rodrigue, 4760, 1ere Avenue, Québec, et de là au Parc Commémoratif la Souvenance pour la mise en crypte.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par une offrande de messe.ATHOSTél. 418 529-3371 Téléc. 418 767-2309Courriel : info@lepinecloutier.comwww.lepinecloutier.com