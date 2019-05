Finale de la LHJMQ: Veilleux et Pouliot se lancent des flèches

ROUYN-NORANDA | Ça faisait longtemps qu’on n’avait pas vu deux entraîneurs se renvoyer la balle par l’entremise des médias en finale de la LHJMQ. À quelques heures du cinquième match de cette série égale 2-2, Mario Pouliot et Éric Veilleux ont remis de l’huile sur le feu.

À l’émission Les Partants sur TVA Sports, Pouliot a même admis qu’il avait songé pendant un moment à la fin du quatrième match à retirer son titulaire masqué, Samuel Harvey, parce qu’il craignait des débordements.

Harvey avait d’ailleurs été bousculé, ce qui avait valu une pénalité aux Mooseheads avec environ cinq minutes à égrainer au cadran. Puis, en lien avec les propos de mercredi soir de son vis-à-vis, où il disait avoir discuté avec l’entraîneur de l’Océanic, Serge Beausoleil, du style de jeu des Huskies, Pouliot a été clair.

«Je n’ai pas de temps à perdre à écouter les points de presse des autres entraîneurs», a-t-il laissé tomber. «Ce qu’il peut dire, je m’en balance complètement.»

Plus tard, devant les médias affectés à la couverture de la finale, le vétéran pilote des Huskies s’est montré moins incisif.

«On s’est concentré toute l’année sur nous et on se concentre sur le processus», a-t-il assuré. «On se doit de regarder les choses qu’on contrôle. Les choses extérieures, on ne contrôle pas ça. Il y a des choses qu’on sait qui vont arriver et c’est à nous de bien gérer ça.»

Les poteaux font encore jaser

Questionné à savoir si les officiels auraient à l’œil son gardien, Alexis Gravel, en raison du but refusé aux Huskies dans le deuxième match puisque le filet était sorti de ses amarres, Veilleux a préféré tourner la situation au ridicule.

Photo Agence QMI, John Morris

Pouliot, lui, continue de croire qu’il ne s’agissait pas d’un accident et que le but aurait dû être accordé.

«Je ne suis pas un gars d’aréna, je suis un coach de hockey. Peut-être que Mario, le Bon Dieu du hockey, en sait plus sur les pins [amarres] des filets, mais moi, je coache mon club et je regarde les positions et les systèmes de jeu», a répondu le pilote néo-écossais. «Je sais que chez nous, à Halifax, on a des pins de la Ligue nationale. Ici, je ne sais pas, je n’ai pas regardé dans le trou!»

Gravel s’attend-il à un accueil particulier des partisans des Huskies à l’aréna Iamgold? «Quand je joue, je ne les entends même pas», a répondu avec sagesse le cerbère appartenant aux Blackhawks de Chicago. «Je ne fais qu’arrêter les rondelles. Je suis tellement concentré que je ne les entends plus. Ça ne me dérange pas.»