Geneviève Jodoin de «La Voix» se confie sur sa grande victoire

Geneviève Jodoin a été couronnée grande gagnante lors de la grande finale de La Voix, diffusée dimanche dernier, et la chanteuse en avait long à dire au sujet de sa victoire au magazine 7 Jours.

Cette dernière souhaitait renouer avec le métier de chanteuse qu’elle a exercé par le passé et son passage à La Voix a été un succès inespéré.

Joël Lemay / Agence QMI

«Même si je ne voulais pas trop me faire d’idées, je savais que c’était une éventualité. Je me suis donc préparée mentalement, parce que si je gagnais, je savais que ça allait être un choc. Et ça en a été un lorsque mon nom est sorti de l’enveloppe. C’est complètement fou. Je n’ai jamais vécu quelque chose d’aussi intense» indique l’ex-choriste de Belle et Bum.

La candidate, dans l’équipe de Lara Fabian, flotte donc sur un petit nuage depuis son ascension à tire de grande gagnante de La Voix.

Joël Lemay / Agence QMI

«Je voulais juste chanter à nouveau et lever un petit drapeau. La suite, c’est un grand rêve, un beau conte de fées.»

Voyez la prestation incroyable qui a permis à Geneviève Jodoin de remporter La Voix juste en bas.

*Lisez toutes les confidences de Geneviève Jodoin entre les pages du magazine 7 Jours en kiosque ce jeudi*