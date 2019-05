Il n’y a plus de fumée...

J’ai été cachottier depuis six mois et j’ai maintenant beaucoup de nouvelles à vous apprendre. Des bonnes, des moins bonnes et des pas bonnes pantoute. Commençons par une fumante et heureuse. Samedi, il y aura trois mois que je n’ai pas fumé une seule cigarette. Sachez que je n’étais pas un petit fumeur. On parle ici de 40 Camel par jour. J’étais un fumeur obsédé et dégustateur, aliéné et appréciateur. La clope était de tous les instants de ma vie et dès que je planifiais une activité, automatiquement et instinctivement, il fallait inéluctablement une place, un moment pour éventuellement fumer. Une drogue puissante, une habitude extrêmement profonde installée en moi depuis plus de 50 ans. C’est pas rien. Et ce que j’entends le plus souvent dans mon entourage depuis ces presque cent jours, c’est : « Si toi t’as été capable, n’importe qui peut réussir. » Je suis d’accord avec cette analyse.

PAS DIFFICILE

Le 11 février dernier au CHUM, j’ai été opéré à l’abdomen pour un pontage reliant l’aorte et les veines fémorales des jambes. Une coupure de 11 pouces en plein milieu du bedon et deux autres plus courtes près de l’aine. On s’attendait à un séjour de 4 à 5 jours à l’hôpital, mais des complications m’ont cloué 10 jours. J’en ai profité pour demander des patches Nico-Derm. À ma capotante surprise, l’abandon tabacolo s’est fait en douceur.

Je pourrais jouer le grand héros souffrant qui a vaincu l’Everest, mais ce n’est pas vrai. Depuis un mois et demi, je n’ai plus de patches et ça va bien. Plus facile que prévu.

Un autre détail, je n’écœure pas les fumeurs autour de moi. Je les comprends et leur souhaite ma chance dans ma malchance.

JEUDISMES

Viagra fête ses 20 ans et sa clientèle continue de grossir.

Je n’ai presque pas blasphémé de l’hiver. Mais, là, le golf revient.

Chef du Parti libéral du Québec... une autre espèce menacée.

À DEMAIN

Quand on a fini de faire l’amour et qu’on est non-fumeur, on fait quoi ?