[IT: Chapter Two] La toute première bande-annonce du film fait pas mal peur

Les amateurs d’horreur l’attendaient tous avec impatience: le premier aperçu du film d’horreur IT: Chapter Two a enfin été dévoilé, promettant une expérience plus terrifiante que jamais.

Les événements principaux d’IT: Chapter Two se déroulent 27 ans après le premier chapitre qui avait lieu en 1989. IT est de retour, et le «club des ratés» (losers ‘ club) a tenu sa promesse de retourner à Derry pour affronter le monstre une fois pour tout.



Bande-annonce IT: Chapter Two



IT: Chapter Two est allé chercher de grands noms pour son aventure, recrutant Jessica Chastain (Interstellar, Zero Dark Thirty) qui incarne Beverly, Bill Hader (Saturday Night Live, Barry) dans le rôle de Richie et James McAvoy dans le rôle de Bill.

Selon Jessica Chastain, le film aura l’une des scènes les plus sanglantes jamais vues au cinéma. Ça promet!

À noter qu'on n'a pas vu Xavier Dolan dans la bande-annonce. Selon IMDB, il est bel et bien dans le film !

IT: Chapter Two sera à l’affiche le 6 septembre 2019.