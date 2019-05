Je sors, je reste

Coup de cœur

CONCERT : Daniel Girard

Daniel Girard a connu un succès fulgurant dans les années 90. Après avoir été découvert par nulle autre que Lady Alys Robi, sa carrière prend son envol et l’artiste est récompensé à de multiples reprises. Vingt ans plus tard, le chanteur fait un retour sur scène avec l’album intitulé D, où il rend hommage à des interprètes connus prénommés Daniel. Sur les huit chansons de l’opus, il revisite des titres marquants de Daniel Bélanger, Daniel Lavoie ou encore Daniel Hétu. D’ailleurs, le disque s'est notamment hissé au Top 40 des ventes francophones à son premier jour de sortie. *Demain soir à 20h à la Salle Claude-Léveillé de la Place des Arts, 175 rue Sainte-Catherine Ouest

Je sors

ART

ToiletPaper

L’artiste contemporain Maurizio Cattelan et le célèbre photographe Perpaolo Ferrari ont fondé en 2010, TOILETPAPER, un magazine combinant la photographie commerciale à une approche visuelle surréaliste. Dans le cadre d’une exposition, les deux artistes afficheront une quarantaine de photographies, s’inspirant à la fois de la culture populaire, du monde de la publicité et de l’histoire de l’art. Sous un thème très actuel, TOILETPAPER se questionne sur le phénomène d’hyperconsommation de notre société. *Ce soir à 18h à la Galerie Blanc, Angle des rues Sainte-Catherine Est et Wolfe

FESTIVAL

Festival Chromatic

C’est ce soir que débute le Festival Chromatic, où l’Usine C se transforme en véritable Musée éphémère durant huit jours. Pour cette dixième édition, l’événement donnera son traditionnel coup d’envoi avec la Nuit d’ouverture avec une programmation musical éclectique mélangeant techno, house, afro, rave et musique pop des années 80. Les participants pourront donc danser tout en visitant les expositions qui mettent de l’avant les artistes émergents. Plusieurs autres activités sont prévues au courant des prochains jours, tels que les Apéros musicaux en semaine, la Journée d’ateliers créatifs pour la famille et diverses conférences sur l’art et l’entreprenariat. *Ce soir à 21h à l’Usine C, 1345 rue Lalonde

MODE

ArtcieMtl

La première édition d’ArtcieMtl prend son envol ce week-end et cet événement unique combine mode recyclé et art. Question de renouveler votre garde-robe sans vous ruiner, les deux designers Pascale Viau et Angelina Alvarez-Soto vous proposent des créations à partir de vêtements recyclés. De plus, on pourra compter sur la participation de plus de 18 kiosques différents, pour plaire à tous les styles et toutes les tailles. C’est un rendez-vous à ne pas manquer! *Ce dimanche à 12h à l’Ausgang Plaza, 6524 rue Saint-Hubert

CONCERT

Damso

L’artiste et rappeur belgo-congolais Damso, est acclamé par les fans et les critiques du monde hip hop en Europe. Son album Ipseité a été le disque le plus vendu en France, notamment avec le succès Macarena, qui a attiré plus de 116 millions de visionnements dans le monde. Dans le cadre de sa tournée Lithopédion, il s’arrête dans la métropole et sa visite est très attendu par tous les fanatiques de musique urbaine francophone. *Ce soir à 20h à la Place Bell, 1950 Rue Claude-Gagné, Laval

CINÉMA

Les Invisibles

Le réalisateur français Louis-Julien Petit présente son long métrage Les Invisibles, mettant en vedette Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky, Déborah Lukumuena, Sarah Suco et Pablo Pauly aux côtés de nombreuses actrices non professionnelles. Dans cette comédie, on retrouve le quotidien de travailleuses sociales œuvrant dans le centre d’accueil l’Envol, dédié aux femmes en difficulté. Les choses se bousculent lorsqu’elles apprennent que la municipalité fermera les portes de l’établissement. Il reste donc que trois mois aux travailleuses sociales pour sortir du pétrin ces femmes, dont elles s’occupent... Et tout est permis! * Sortie en salle le 10 mai

Je reste

TÉLÉ

Gala Artis

Les animateurs Jean-Philippe Dion et Maripier Morin vous invitent à vivre en direct avec eux la soirée du 34e Gala Artis, qui récompense, dans quinze catégories diverses, les artistes favoris du public. De plus, suivez le magnifique tapis rouge, animé par Anouk Meunier, Patrice Bélanger et Sabrina Cournoyer. On surveille évidemment, cette année, les personnalités qui seront élues dans la catégorie personnalité féminine et masculine de l’année. *Dimanche soir à 19h à TVA

ROMAN

Sois belle et tais-toi

Marie Gray, l’auteure des romans à succès Histoires à faire rougir et la trilogie Baiser, lance ce printemps le roman Sois-belle et tais-toi. Dans ce nouveau bouquin coquin, son héroïne Mylène se révolte! Ayant passé sa vie de femme à subir sans riposter et à être belle sans s’exprimer, elle décide de changer sa vie et de passer à l’acte. Au bas la honte, la peur et le doute. Vive, l’audace, l’amour, la séduction et le désir! Ce récit nous porte à nous poser les vraies questions sur les relations. *Sorti le 1er mai

ALBUM À ÉCOUTER

En attendant la suite

L’artiste David Méliès se dévoile dans son nouvel solo En attendant la suite. L’interprète-compositeur et auteur signe onze nouveaux titres francophones, aux sonorités folk mariée aux rythmes pop minimalistes. Ses chansons à la fois accrocheuses et enveloppantes nous rappellent parfois Damien Rice, Dumas ou encore Daniel Bélanger. Les deux extraits Jupiter et Le foin, déjà lancés sur les plateformes, donnent le ton au reste de l’opus. *Sorti le 10 mai