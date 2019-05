Jean-Philippe Dion se confie sur son couple: «C’est mon premier vrai chum»

Jean-Philippe Dion s’est confié entre les pages du magazine La Semaine au sujet de son couple, lui qui a officialisé sa relation aux yeux des médias l’an dernier, sur le tapis rouge de la soirée des Gémeaux.

Celui qui coanimera Soirée Artis ce dimanche 12 mai avec Maripier Morin, a raconté comment la décision de se faire prendre en photo en duo s’est effectuée.

Joël Lemay / Agence QMI

«On n’en avait pas discuté. Je l’ai entraîné sur le tapis rouge. Il m’a demandé: “Qu’est-ce que tu fais?” J’ai dit: “Envoye... fais des sourires.” (rires). Je suis assez instinctif. Ce soir-là, j’étais bien, j’étais fier de La vraie nature, je nous trouvais cutes, on était avec des amis, des collègues, alors j’ai dit: “Let’s go, on fait des photos.” Si je le lui avais dit la veille, il aurait été stressé.»

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

C’était la première fois que Jean-Philippe Dion a défilé aux côtés de son conjoint avec qui il partage sa vie depuis les 15 dernières années.

«C’est mon premier vrai chum. On s’est rencontrés un été. Je travaillais à la billetterie d’un théâtre, et lui venait voir des amis jouer – il est comédien. On s’est revus, on a commencé à sortir ensemble, et on est toujours en couple. Ça fera 16 ans cet été.»

Sébastien St-Jean / Agence QMI

Jean-Philippe Dion s’est longuement entretenu avec le magazine au sujet de son couple, mais aussi à propos de son rôle comme coanimateur de la Soirée Artis.

