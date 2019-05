Joe Pavelski: une inspiration

Avant même d’inscrire le premier but des Sharks de San Jose mercredi soir dans une victoire de 3 à 2, le capitaine, Joe Pavelski, servait déjà d’inspiration pour ses coéquipiers à l’aube du match numéro 7 contre l’Avalanche du Colorado.

«Quand je suis arrivé à l’aréna, j’ai vu qu’il était dans la formation et puis il a marqué un but très important au début», a commenté l’attaquant Joonas Donskoi, au terme de la rencontre, comme cité sur le site web de la Ligue nationale de hockey. «Il est évidemment un membre très important de cette équipe et j’ai l’impression que tout le monde a eu droit à une bonne dose d’énergie quand nous l’avons vu embarquer sur la patinoire.»

Donskoi a lui-même inscrit le but qui aura fait la différence en deuxième période. Pavelski, qui effectuait un retour au jeu après avoir été blessé lors du dernier match de la série précédente face aux Golden Knights de Vegas, a non seulement ouvert la marque, mais il a aussi récolté une mention d’aide sur le filet de Tomas Hertl, à mi-chemin dans l’engagement initial.

«C’était incroyable, je ne vais pas mentir», a indiqué Pavelski. «Se présenter sur la glace, marquer tôt, ressentir cette dose d’adrénaline... La foule a été formidable. J’ai eu beaucoup de plaisir.»

«Un joueur spécial»

L’entraîneur-chef des Sharks Peter De Boer avait laissé le choix final à Pavelski pour décider s’il allait être en uniforme ou non pour cette importante partie.

«C’était un pile ou face», a dit DeBoer. «Il a évidemment eu le dernier mot. Quel impact il a eu! C’est un joueur spécial, un gars spécial».