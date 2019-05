La lutte contre les drones autour des aéroports encore à ses débuts

Les technologies de lutte anti-drones dans les aéroports en sont encore à leurs débuts, constatent les experts, alors que le temps presse face à la multiplication des incidents, comme à Francfort où le trafic a été interrompu jeudi pendant trois quarts d’heure.

Un drone, d’un diamètre d’environ 1,50 m, a été aperçu par plusieurs pilotes dans le sud de l’aéroport entraînant l’interruption du trafic entre 07H27 et 08H18 heure locale (05H27 et 06H18 GMT), avant que l’engin ne disparaisse.

En 2016, l’Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (AESA) en a recensé 1400 en Europe, contre 606 entre 2011 et 2015 mais face à ces intrusions, les aéroports sont pour l’heure démunis d’armes de lutte efficaces.

« Il n’existe pas de solution commerciale toute prête qui pourrait régler automatiquement tous les problèmes » liés aux survols des aéroports par des drones, avait déclaré en décembre le ministre britannique des Transports Chris Grayling à la BBC, en ajoutant que ces technologies venaient « tout juste d’apparaître ».

L’aéroport londonien de Gatwick avait alors été paralysé pendant 36 heures, à la suite de plusieurs signalements de drones.

Le 8 janvier, c’était au tour de l’aéroport londonien d’Heathrow, le plus fréquenté d’Europe, de voir son trafic perturbé pendant une heure environ après le signalement d’un drone.

Trois autres incidents liés à des drones se sont produits en février, à Dubaï et à Dublin, et en janvier à Newark, l’un des trois grands aéroports desservant New York, provoquant à chaque fois des interruptions de plusieurs dizaines de minutes.

Dans le cas où un drone heurterait, ou serait aspiré par un réacteur d’avion, le principal risque viendrait de la batterie au lithium (un matériau très inflammable) de l’engin.

« Il n’est pas admissible que des drones puissent provoquer la fermeture d’une partie vitale de nos infrastructures nationales », avait commenté Stewart Wingate, le directeur de l’aéroport de Gatwick, pressant l’ensemble des acteurs du secteur de répondre « rapidement » à ce « défi » pour l’aviation.

Une « équation impossible »

Les eurodéputés ont adopté des règles de sécurité communes à l’Union européenne pour l’utilisation de drones mais elles ne seront totalement applicables qu’à partir de 2022.

Des expérimentations de systèmes anti-drones sont en cours dans quelques grands aéroports dans le monde, selon Lucas Le Bell, le fondateur de Cerbair, une start-up spécialisée dans la lutte contre les drones.

À l’aéroport parisien de Roissy-CDG, un système de protection contre les drones malveillants est en cours de déploiement depuis début mai.

Mais dans un environnement aéroportuaire bruyant, hyper-sensible en termes de sûreté et saturé au niveau des télécommunications, la lutte anti-drones est un véritable défi technologique.

Les technologies de détection existent - par des moyens radar, optique, acoustique ou encore de radiofréquences - mais une fois l’engin repéré, se présente le problème des moyens de neutralisation (par brouillage des fréquences par exemple). Ces moyens sont interdits dans les pays développés - sauf dérogation - en raison de leur dangerosité et de leur complexité.

« En réalité, c’est un peu une équation impossible », explique à l’AFP M. Le Bell. « La neutralisation par lasers, canons anti-aériens, aigles, toutes ces mesures-là, en réalité, c’est de la science fiction. Il est impossible de les déployer sur un aéroport, un site sensible ou dans un environnement urbain avec toute la complexité que ça représente », ajoute-t-il.

Pour le repérage, selon M. Le Bell c’est l’utilisation de l’analyse radio-fréquence qui domine le marché. « Elle consiste à écouter les communications ambiantes et à se concentrer sur les plages de fréquences utilisées par les drones », précise-t-il.

« C’est la seule qui permette, non seulement de détecter et localiser un drone, mais aussi le pilote », au moment même où il va allumer sa radio-commande », ajoute-t-il.

Mais le problème est le temps de réaction pour intercepter un engin qui vole à 60 km/h, en ligne droite et en s’affranchissant de tous les systèmes de sécurité.

Un programme d’aigles intercepteurs de drones a été mis en oeuvre sur la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan, inspiré d’une expérience aux Pays-Bas.

Mais l’ambition du programme pourrait être réduite, à la suite d’un incident au printemps avec un des rapaces, qui a blessé une fillette, attiré par le gilet qu’elle avait serré autour de sa taille, et que l’oiseau avait pris pour un drone.