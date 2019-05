Le doc Mailloux pourrait retrouver le droit de pratiquer auprès des adolescents

MONTRÉAL | Le conseil de discipline du Collège des médecins du Québec a recommandé la levée de la limitation du droit de pratiquer auprès des adolescents imposée au Dr Pierre Mailloux.

Dans une décision rendue le 1er mai, les trois membres du conseil de discipline ont toutefois recommandé «de maintenir la limitation permanente d’exercice de la psychiatrie à l’égard des enfants âgés de 12 ans et moins».

Pierre Mailloux a perdu le droit de pratiquer auprès des enfants et des adolescents en 2008. Le comité de discipline du Collège des médecins l’avait reconnu coupable d’avoir enfreint son code de déontologie en posant des diagnostics de psychose et de schizophrénie sur des patients âgés de 6 à 12 ans, en plus de leur prescrire de fortes doses de neuroleptiques.

Dans une requête déposée au début de l’année, puis amendée en mars, le Dr Pierre Mailloux a demandé que soit levée la limitation d'exercice de la psychiatrie.

Pour appuyer sa demande, il expliquait notamment avoir poursuivi ses activités de formation professionnelle depuis 2008 et s'être tenu à jour dans le domaine de la science, comme le requiert le Collège des médecins.