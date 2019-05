Nike aurait lancé son produit phare grâce à Adidas

La fameuse technologie Air Sole que Nike a développée dans les années 1980 aurait pu ne pas voir le jour, d’après le cofondateur de la compagnie.

Phil Knight raconte dans son livre Shoe Dog qu’il a failli écarter la technologie qui a révolutionné l’histoire de la marque avec les chaussures Air Force One, Air Jordan, Air Max et d’autres. Mais son concurrent Adidas l’a fait changé d’avis.

En effet, lorsqu’en 1977 un ingénieur est venu présenter la technologie au cofondateur de la multinationale, celui-ci la rejeta comme étant une «affaire de bande dessinée».

Plus tard, il apprit que les dirigeants d’Adidas avaient répondu la même chose à l’ingénieur. Pour en avoir le cœur net, il essaya les chaussures avec la technologie Air Sole. Après une course, il changea d’avis.

La première paire avec la technologie Air Sole a été lancée quelques années plus tard, en 1982. Le reste appartient à l’Histoire puisque les Air Force One se sont vendus à des millions d’exemplaires et forment encore aujourd’hui une partie importante de l’identité de Nike.

Quelques faits saillants sur Nike

Créée en 1964 sous le nom de Blue Ribbon Sports, Nike est une icône de la mode sportive. Voici quelques chiffres qui en font la preuve :