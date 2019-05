Québecor hausse ses profits, ses revenus et son dividende trimestriel

MONTRÉAL | Québecor a annoncé jeudi une hausse de ses profits et de ses revenus au premier trimestre de 2019 ainsi qu’une hausse de plus de 100 % de son dividende trimestriel.

L’entreprise québécoise versera donc 0,1125 $ par actions sur les actions catégorie A et B, le 18 juin prochain, aux actionnaires inscrits à la date de clôture des registres, le 24 mai.

Par ailleurs, les profits de Québecor ont connu une forte hausse d’environ 132 millions $, à 189 millions $ au premier trimestre de 2019.

Le bénéfice d’exploitation ajusté a aussi connu une hausse de 4,8 millions $ (1,2 %) par rapport au premier trimestre de l’an dernier, pour atteindre 420,7 millions $.

Les revenus ont bondi de 25,3 millions $ (2,5 %) pour les trois premiers mois de l’exercice 2019, comparativement à celui de l’an dernier, pour atteindre 1,03 milliard $, notamment grâce à une augmentation des revenus dans les secteurs des Télécommunications (2,7 %) et des Sports et divertissement (8,6 %).

«Les résultats financiers du premier trimestre 2019 témoignent à nouveau de la solidité du modèle d'affaires de Vidéotron et de la croissance soutenue et rentable générée par les services porteurs que sont la téléphonie mobile et l'Internet», a affirmé Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, dans un communiqué.

«En début d'année, nous avons réaffirmé notre position à titre de chef de file technologique grâce à l'acquisition, par Vidéotron, de 10 blocs de basses fréquences de spectre dans la bande de 600 MHz, une fréquence qui permettra l'exploitation des technologies 5G, a-t-il ajouté. Nos investissements continus dans les technologies avancées favoriseront la poursuite de notre croissance inégalée en téléphonie mobile au Québec et dans la grande région d'Ottawa, contribuant ainsi à une concurrence réelle et durable au bénéfice des consommateurs.»