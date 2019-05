Quoi dire à une belle-fille trop sévère avec notre petit-fils?

Je m’adresse à vous parce que je ne sais pas quoi faire et que je voudrais m’éviter de faire une gaffe. Notre fils est marié à une avocate qui réussit très bien. Une femme qui fut élevée dans une famille où tout le monde devait viser rien de moins que la perfection, bien qu’elle ne semble pas en avoir été marquée négativement d’aucune façon.

Notre fils travaille en informatique et réussit très bien lui aussi. Par contre, il n’a jamais été du genre performant à tout prix. D’un naturel plus nonchalant que sa femme, il accepte facilement que tout ne soit pas parfait. Il laisse donc en conséquence beaucoup d’espace de liberté à son fils de 5 ans. Ce qui n’est pas le cas de sa femme.

Nous avons constaté à plusieurs reprises mon mari et moi qu’en présence de sa mère, l’enfant se referme sur lui-même et qu’il est moins turbulent et moins joyeux. N’importe quel enfant avec une mère comme la sienne qui ne cesse de le reprendre sur son langage et qui lui impose une tenue d’adulte en toutes circonstances aurait la même réaction je crois.

Bien que nous soyons au courant de son passé à elle, mon mari et moi en sommes rendus à nous demander si elle aime réellement son fils pour être aussi rigide avec lui? Le pire c’est que notre fils la laisse faire. On en a parlé avec lui, on lui a dit notre inquiétude de voir l’enfant se renfrogner ou encore se rebeller un jour contre sa mère à cause de ça. Mais il refuse d’intervenir. Selon lui, ça ne ferait qu’envenimer sa relation de couple. Alors il permet à cet enfant (un peu turbulent j’avoue) de lâcher son fou quand il est avec lui et laisse sa femme agir de façon autoritaire le reste du temps. Ça nous inquiète et on aimerait savoir quoi faire pour qu’elle comprenne le message?

Des grands-parents gâteaux

Votre seul créneau d’intervention, si jamais il y en a un, c’est d’insister auprès de votre fils pour qu’il fasse part à sa femme des inquiétudes qu’il partage avec vous si c’est le cas. À défaut d’une volonté de sa part de passer le message, il faut vous en tenir tous deux au poste d’observateur. Vous auriez cependant intérêt à vous poser les questions suivantes « Pourquoi notre fils est-il si mou avec sa femme? S’il est aussi convaincu que vous le dites du sombre avenir que vous entrevoyez pour son enfant, pourquoi refuse-t-il d’intervenir? Est-ce que votre fils ne profiterait pas justement de l’esprit de discipline de sa compagne pour jouer le beau rôle auprès de son enfant? » Bonne réflexion!