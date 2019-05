Riverdale: On connaît enfin l'identité du Gargoyle King et on était tous dans le champ

ATTENTION: CE TEXTE CONTIENT DES DIVULGÂCHEURS SUR LA DERNIÈRE SAISON DE RIVERDALE.

Bon... comment vous dire... Riverdale a révélé qui est le fameux Gargoyle King et la réponse est tellement surprenante qu’elle ne fait pas de sens.

L’épisode 21 de la saison 3 de Riverdale, «The Dark Secret of Harvest House», élucide deux mystères, celui de The Farm, et celui du Gargoyle King.

On tente de répondre aux questions après avoir vu le dernier épisode:

Qui est le Gargoyle King?

Roulement de tambour... ce serait Jason Blossom!

Oui, on sait, il est mort, c’est impossible, mais il pourrait être soit un triplet inconnu, un fantôme, une fausse piste, ou autre chose...

Pourquoi The Farm veut des organes?

Edgar Evernever, le chef de The Farm, semble recruter des gens pour récolter leurs organes.

C’est peut-être parce que Evelyn, la femme d'Edgar qu’on croyait être sa fille, est malade.

Ou... parce que Jason est un genre de Frankenstein, reconstruit avec les organes et les morceaux de tous les membres de The Farm! Ark.

C’est quoi le rapport avec Betty?

Clairement, Betty est très importante pour Edgar. Il a recruté tout le monde qu’elle connaît, et semble vraiment vouloir qu’elle participe.

Betty est la cousine de Jason, peut-être qu’ils partagent de l’ADN ou un groupe sanguin et qu’elle est la pièce manquante pour qu’il reprenne vie.

Comment Polly est-elle impliquée?

On a vu que Polly se fait passer pour Betty pour manipuler sa soeur. Elle est donc clairement au courant de tout.

Puisque Jason était son copain, et le père des jumeaux, c’est logique qu’elle veuille qu’il revienne.

Et le Black Hood?

On se souvient que Hal Cooper, aka le Black Hood est un Blossom.

Tout semble pointer vers cette famille et Jason.

Notre théorie finale:

Les Blossom, Polly et le Black Hood ont tout orchestré pour ramener Jason à la vie parce qu’il est le seul fils et donc l’héritier de la famille.

L’étape finale est de prendre le cerveau de Betty, puisqu’elle possède le gène du tueur en série et qu’avec cela, Jason serait officiellement le gros méchant de Riverdale.

Qu’en pensez-vous?

En attendant de savoir, voici la courte bande-annonce pour le dernier épisode de la saison 3 qui sera disponible le 16 mai.

