«Salut Bonjour»: des surprises pour les 30 ans de carrière de Gino Chouinard

MONTRÉAL – Les 30 ans de carrière de Gino Chouinard seront soulignés avec faste sur le plateau de «Salut Bonjour» ce vendredi.

Dès 9 h 15, toute l’équipe de l’émission matinale de TVA se mettra en mode festivités pour rendre hommage au capitaine du gros navire télévisuel qu’est «Salut Bonjour».

Plusieurs artistes invités et amis du jubilaire seront au rendez-vous. Gino Chouinard n’a pour l’instant aucune idée des surprises qu’on lui réserve. On nous promet que le principal intéressé ne sera pas déçu et qu’il y aura bien de l’émotion dans l’air.

En début d’année, Gino Chouinard confiait à l’Agence QMI être entré à TVA le 10 mai 1989. Il était alors coanimateur du jeu «Double défi».

«Ça fait un bail!» avait-il blagué en entrevue.

Le communicateur et homme d’affaires, qui est en nomination à la 34e Soirée Artis dans la catégorie Animateur/Animatrice d’émissions de service – la cérémonie a lieu ce dimanche – a pris les rênes de «Salut Bonjour» à l’automne 2007, après avoir piloté «Salut Bonjour Week-End» de 2003 à 2007.

«Gino Chouinard: 30 ans, déjà!», à «Salut Bonjour», sur le coup de 9 h 15, ce vendredi 10 mai, à TVA.