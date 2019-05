Soirée Honoris en l’honneur de Brian Mulroney amasse la somme record de 3,6 M$ pour le CHUM

La Soirée Honoris en l’honneur du 18e premier ministre du Canada, Brian Mulroney, au profit de la Fondation du CHUM, a amassé la somme record au Québec de 3,6 M$. Le CHUM nommera son unité des soins hépato-biliaires et pancréatiques en l’honneur de Brian Mulroney, en reconnaissance de son implication, d’une grande générosité.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Me Marc Tremblay, président du CA de la Fondation du CHUM, est en compagnie de Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, du Dr Fabrice Brunet, PDG du CHUM, de l’ancien premier ministre Brian Mulroney et son fils Mark Mulroney, VP Banque de financement et d’investissement, Banque Scotia.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Julie Veilleux est en compagnie de la Dre Lynda Hudon et d’Annick Mongeau.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Robert Trudeau et Calin Rovinescu, d’Air Canada, sont en compagnie du Dr Vincent Poitout.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Brian Mulroney est entouré de Me Marc Tremblay, président du CA de la Fondation, de Carole Massicotte et du Dr André Roy, qui a sauvé la vie de monsieur Mulroney.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Brian Mulroney est en compagnie de Nathalie Lesage et d’Érik Péladeau.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Le Dr Paul Perrotte, membre du CA de la Fondation, est en compagnie de Michael Sabia.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Brian et Mila Mulroney sont entourés des membres de leur famille, Mark, Vanessa, Ben, Caroline, leur petite-fille Théodora et Andrew Lapham.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Brian Tinker est en compagnie de son épouse, Nadine Renaud-Tinker, RBC Banque Royale.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Me Marc Tremblay, président du CA de la Fondation, est en compagnie de Julie Chaurette, PDG de la Fondation, et Brian Mulroney.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, est en compagnie de Pascale Bourbeau, de Mila Mulroney et de l’ancien premier ministre Brian Mulroney, président du CA de Québecor.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Brian Mulroney est en compagnie d’Alain Bouchard.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Brian Mulroney est entouré de passionnés de baseball, Stephen Bronfman, Claudine Bronfman, Stéphany Maillery et Stéphan Crétier.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Les frères Mulroney, Mark et Ben sont en compagnie de leur père, Brian Mulroney et de Me Marc Tremblay, président du CA de la Fondation.