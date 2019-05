Spécial sorties « Juste pour maman »

Ce week-end, on célèbre maman! Toutes les femmes de nos vies auront droit à un moment privilégié, entourées des gens qu’elles aiment. C’est pourquoi je vous propose trois sorties ou activités à faire pour gâter votre sœur, votre cousine, votre grand-mère, votre belle-maman, votre fille ou encore votre meilleure amie! Brunch raffiné, spa arrosé et virée de shopping pour la bonne cause sont au rendez-vous.

MANGER : Brunch raffiné au Joséphine

photo courtoisie

Suite au succès du brunch de Pâques, le restaurant Joséphine récidive et ouvre ses portes plus tôt ce dimanche pour le brunch de la Fête des mères, qui fera principalement plaisir aux mamans aux palais fins. D’ailleurs, l’établissement profitera de l’occasion pour lancer officiellement ses brunchs. Que retrouve-t-on donc sur le menu? Des produits de la mer évidemment, car il s’agit avant tout de la spécialité de l’endroit. D’abord, on pourra se régaler des meilleures huîtres en ville ou d’un plateau de fruits de mer avec crabe et moules. Puis, en plat principal, on nous offre des plats mariant œufs et poisson : œufs Bénédictine avec bacon d’espadon, sauce hollandaise, caviar et asperges à cru ou encore œufs brouillés avec marmelade de shitake, brioche, cresson, ketchup de champignons et anchois. Sinon, pour les vraiment gourmands, le plat de poulet frit et pain perdu avec réduction de sirop d’érable et bourbon saura combler votre appétit! (4007 rue Saint-Denis, Montréal)

BOIRE : Bulles, fraises et luxe au Spa Diva

photo courtoisie

Se faire dorloter au spa, c’est bien. Mais se faire dorloter à deux, en sirotant un mimosa ou un café, c’est encore mieux! Le populaire et luxueux Spa Diva fête, ce printemps, ses 20 ans de relaxation et de soins prestigieux. Pour y avoir amené ma mère une année, je dois dire que l’endroit convient aux femmes de tous âges (même les hommes), désirant prendre une pause, dans le cœur du brouhaha du centre-ville. Situé dans les Cours Mont-Royal, l’endroit propose de multiples services : traitements faciaux, dont la fameuse spécialité « soin du visage détoxiquant », quatre enveloppements corporels allant du chocolat aux algues, une grande variété de massages, aussi relaxants que thérapeutiques, manucure, pédicure, épilation à la cire et autres traitements de la peau. De plus, le Spa vous offre le stationnement gratuit, un atrium à l'ambiance zen et même des petites douceurs comme des fraises trempées dans le chocolat. Ma mère qui a adoré sa pédicure a déjà hâte d’y retourner! (1455 rue Peel, Montréal)

SORTIR : Virée shopping entre filles à la soirée RELUXE

photo courtoisie

Si vous n’avez pas le budget de Julia Roberts dans Pretty Woman sur Rodeo Drive à Beverly Hills ou de Meryl Streep dans Le diable s’habille en Prada sur Fifth Avenue à New York, alors je vous donne rendez-vous à Montréal, sur la rue de la Montagne, au Loews Hotel Vogue, pour la soirée shopping RELUXE qui a lieu ce soir. Cet événement fashion et caritatif permet aux invités de dénicher des pièces et des accessoires recyclés de haut de gamme à prix doux. Cette quatrième édition est possible grâce aux nombreux donateurs qui remettent leurs articles griffés, en soutien à l’organisme Le Chaînon, qui vient en aide aux femmes en difficulté. De plus, les deux marraines de l’événement, soient la blogueuse Lolitta Dandoy et l’animatrice Laurence Bareil, ainsi que les stylistes Andrew McNally et Serge-Jean Laviolette seront sur place pour vous aider à dénicher les morceaux exclusifs de Chanel, de Prada, de Gucci, de Marie St-Pierre et plus encore. (Billets en vente sur lavitrine.com au coût de 50 $ pour l’admission VIP à 17h et de 25 $ pour l’admission générale à 18h - 1425 Rue de la Montagne, Montréal)