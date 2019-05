Un dernier adieu sobre et chantant

GRANBY | Quelque 600 personnes se sont massées dans l’église Saint-Eugène de Granby jeudi pour rendre un dernier hommage tout en chants à la fillette martyre.

La cérémonie d’une durée d’environ une heure s’est déroulée dans une salle comble.

Proches, connaissances, citoyens de Granby et de partout au Québec ont rendu­­­ un dernier hommage à la fillette de 7 ans qui a succombé à ses blessures, le 30 avril, à la suite de mauvais traitements pour lesquels son père et sa belle-mère sont accusés.

Plusieurs parents, accompagnés de leurs jeunes enfants, se disaient touchés par le drame.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

« Ma fille tenait à ce qu’on vienne tous ensemble lui dire au revoir. Elles allaient à la même école », a soufflé Nancy Blandon, mère de Tatiana, 6 ans, et Sébastian, 10 ans.

Dans le silence le plus total, les gens rassemblés se sont levés d’un bond, le regard rivé sur la grande porte, pour accueillir la dépouille de l’enfant, portée par sa famille.

Sur une banderole installée aux côtés de son petit cercueil beige pâle, couvert de fleurs bleues et blanches, on pouvait lire : « L’enfant : je lui dois respect et dignité ».

Réconfort

Cela donnait le ton à la célébration chargée de chants, de prières et de poèmes aussi surprenants qu’émouvants.

Les proches endeuillés se déplaçaient dans les rangées de l’église pour se serrer dans leurs bras, en quête de réconfort.

Deux femmes ont notamment chanté le refrain de la chanson Que je t’aime, de Johnny Hallyday.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Joie de vivre

D’autres proches ont poursuivi avec un poème intitulé Je me souviens de toi, énumérant des souvenirs de la petite.

Elles l’ont parfois lu en chœur, parfois en pleurs.

Une dame a interprété Dans la belle petite maison dans la vallée pour témoigner de la joie de vivre de l’enfant, qui lui réclamait souvent cette chanson.

En guise d’engagement, les célébrants ont proposé aux gens de prendre possession d’une des centaines de peluches qui décoraient l’église.

Ces toutous n’étaient pas sans rappeler la gigantesque pile déposée devant la maison où l’enfant aurait été trouvée bâillonnée, il y a une semaine à peine.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

« Si vous en prenez un, vous avez le devoir de le remettre à un enfant de votre voisinage, afin de donner au suivant », a suggéré l’abbé Serge Pelletier.

Ce dernier était soulagé du déroulement de la cérémonie, au terme des obsèques.

« C’était une des grosses célébrations que j’ai eu à mener, compte tenu de l’impact de l’histoire sur le Québec », a-t-il souligné.

Colombe

Au terme de la cérémonie, une fois la foule massée à l’extérieur, une colombe a été libérée sous les applaudissements et au son des cloches.

Pendant ce temps, une centaine d’enfants s’amusaient et criaient dans la cour de l’école primaire du Phénix, à quelques pas de là.