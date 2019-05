Un petit paradis pour les fans de matcha a ouvert ses portes au centre-ville de Montréal

Les amateurs de matcha ont maintenant un endroit où aller faire le plein d’énergie lors de leur séance de magasinage au centre-ville de Montréal.

Ouvert depuis peu, Matcha Zanmai est un bar à matcha où vous pouvez commander toutes sortes de boissons chaudes ou froides, des desserts et de la crème glacée. L’endroit sert également quelques préparations à base de yuzu comme petite tarte et une «slush».

Parmi les desserts, Matcha Zanmai propose les fameux mochi dont pas mal tout le monde raffole actuellement. Il y en a au matcha, bien entendu, mais d'autres parfums sont offerts.

Matcha Zanmai est situé tout près de l’Université Concordia, au centre-ville. Gageons que ce nouvel établissement deviendra non seulement une destination de choix pour les «magasineux», mais aussi pour les étudiants qui ont besoin d’un petit boost entre deux cours.

Matcha Zanmai

1428 rue Mackay

