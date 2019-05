Une immense course à obstacles de 5km dans la mousse aura lieu cet été près de Montréal

Amateurs de course et de mousse, arrêtez tout! Le 5k Foam Fest débarque au Canada cet été et ce sera l’occasion idéale de faire du sport tout en ayant du gros fun.

Durant cette course de 5 kilomètres, les participants devront passer à travers 16 obstacles fabriqués de mousse et de boue avant de se rendre à la ligne d’arrivée.

Tout comme The Color Run, le 5k Foam Fest se promènera dans 14 villes afin de faire profiter le plus de gens possible de ses installations. Toronto, London, Wasaga Beach et Ottawa font d’ailleurs partie des villes participantes.

Pas de panique toutefois, vous n’avez pas besoin d’être un athlète pour réussir le 5k Foam Fest!

Si vous désirez vous rendre à la course organisée à Ottawa (soit environ 2h30 de route de Montréal), vous pouvez vous procurer vos billets ici.

La course a lieu le 20 juillet! Marquez vos agendas!



