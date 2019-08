Une mythique scène de «Star Wars» revisitée

Alors que Disney a annoncé les dates de sortie de prochains films Star Wars, un fan de la saga a présenté, à travers sa chaîne YouTube, une version re-imaginée de la célèbre scène de combat entre Obi-Wan Kenobi et Dark Vador.

Plus rapide, plus dynamique et avec des références actualisées, Christopher Clements, spécialiste des effets visuels, a consacré tout son temps libre des deux dernières années à la réalisation de cette scène. Un régal pour les amateurs de la série!