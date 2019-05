[VIDÉO] Coeur de pirate se déguise en Télétubbies dans son nouveau clip

Coeur de pirate ne lésine pas sur les transformations et les clins d'oeil en tous genres dans le clip de Ne m'appelle pas, le nouvel extrait pop dansant de son album En cas de tempête ce jardin sera fermé paru il y a presque un an.

Que ce soit dans le costume de La-La (membre des Télétubbies), déguisée en Wonder Woman, étendue nue afin de recréer une scène mythique du film Beauté américaine ou jouant la carte sexy sur une moto sport, l'auteure-compositrice-interprète prend plaisir à chanter son affranchissement d'une relation amoureuse dont l'issue était connue d'avance.

Béatrice Martin a coréalisé cette chanson avec Ruffsound. C'est Laurence «Baz» Morais qui signe la réalisation du clip coloré où on peut même y voir un arc-en-ciel.

La sortie de «Ne m'appelle pas» en vidéo et en téléchargement fait suite au dévoilement des pièces «Prémonition», «Dans la nuit» (une collaboration avec Loud) ainsi que «Combustible qui se retrouvent toutes sur le plus récent effort de Coeur de pirate.

En plus d'un concert prévu bientôt à Mexico et plusieurs dates en Europe au cours de la période estivale, l'artiste sera en spectacle aux Francos de Montréal le 14 juin et le 7 juillet au Festival d'été de Québec.