[VIDÉO] Harold LeBel livre un touchant discours sur l’aide sociale

Le député du Parti québécois dans la circonscription de Rimouski, Harold LeBel, a livré un discours plus que senti sur l’aide sociale, jeudi, à l’Assemblée nationale.

Le péquiste a dénoncé les préjugés auxquels font face les prestataires d’aide sociale. La majorité des élus, de tous les partis politiques, ont ovationné M. LeBel quand il eût terminé son discours.

«On appelle ça l’aide de dernier recours, ça fait que, quand tu arrives là, tu as tout épuisé, tu dois de l’argent à tout le monde, tu as honte, tu arrives là puis ce n’est pas... tu ne vas pas là parce que tu as le goût», a-t-il affirmé.

«Quand tu es un gars costaud comme moi puis que tu es à l’aide sociale, qu’est-ce que tu te fais dire? Voyons donc, travaille... Tu sais, c’est ça que tu te fais dire. Quand tu es une femme monoparentale : Bien, regarde, si tu as voulu avoir des enfants, bien regarde, paie pour, c’est ça qu’on entend dire. Puis quand tu es immigrant : ce serait bien pire dans ton pays. C’est ça qu’on entend. C’est ça, les préjugés qu’on entend quand tu es à l’aide sociale», a ajouté LeBel, retenant quelques sacres au passage.

Il a poursuivi en déclarant qu’il fallait «sortir de ces préjugés de taverne».

Énonçant rêvé d’un revenu minimum garanti dans un pays souverain, Harold Lebel a ensuite conclu avec une citation du péquiste Jean Garon.

«Nous autres, comme députés, comme ministres, ce qu’on a à faire, ce n’est pas faire avancer notre produit national brut, ce qu’on a à faire avancer, c’est le bonheur national brut. Moi, ce que je souhaite, c’est que tout le monde ici, au Québec, on ait droit au bonheur.»