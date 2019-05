ZAYN reprend «Un nouveau monde» d'Aladdin et vous allez vouloir l'écouter en boucle

Si vous tripez sur Disney et sur One Direction, vous allez adorer la nouvelle version de «A Whole New World», interprétée par nul autre que ZAYN et Zhavia Ward.

Le chanteur pop a une voix qui se prête sublimement à la chanson culte tirée de la bande-annonce du film original de Disney.

Dans cette version 2019 de la chanson, Zhavia Ward, surtout connue pour son succès Candlelight, interprète Jasmine. Ensemble, leurs voix se marient parfaitement, et l’amateur d'Aladdin est déjà conquis par cette version moderne de cette balade d’amour.

On risque de l’écouter en boucle tout le restant de la semaine!

Avis aux intéressés, le nouveau film d’Aladdin mettant en vedette Will Smith, Naomi Scott et Mena Massoud sortira en salle dès le 24 mai prochain.

