100 000 $ en bourse d'études pour aller en Tanzanie

SHAWINIGAN - Une finissante de l'école secondaire Des Chutes, à Shawinigan, Sarah Lee Flageolle, vient d'obtenir une bourse d'études de 100 000 $ pour passer les deux prochaines années en Tanzanie avec les United World Colleges.

«C'est un collège qui est très axé sur le bénévolat, le leadership, a-t-elle expliqué à TVA Nouvelles. Ils vont me développer en tant que personne.»

L’organisme United World Colleges possède 17 établissements sur quatre continents. Celui de la Tanzanie vient de s'ajouter.

Les étudiants sont minutieusement choisis, à preuve, Sarah Lee sera la seule Canadienne dans cette nouvelle école, même s'il y a des tonnes de demandes.

«Ça a commencé à l'automne, a-t-elle raconté. J'ai soumis ma candidature, j'ai rempli plein de papiers avec super beaucoup de questions; j'ai été convoquée en entrevue et retenue dans les finalistes.»

La directrice de son école, Martine Allard, ne cache pas son enthousiasme. «Elle fait rayonner le nom de notre école. La fierté que ça nous amène, c'est inimaginable.»

Même s'il s'agit d'un beau projet, pour sa mère, Nancy Paquin, l'Afrique c'est plutôt loin. «J'espérais que ce serait l'Europe, mais on va s'habituer!» a lancé Mme Paquin.

Sarah Lee se dirige vers le droit criminel. Là-bas, en Tanzanie, en plus du bénévolat et de la découverte du pays, elle pourra commencer son droit et avoir ainsi des cours crédités à son retour. Elle doit s'envoler vers ce pays en août prochain.