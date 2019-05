GRATTON, Jacqueline

(née Hotte)



À Montréal, le 8 mai 2019, à l'âge de 77 ans, est décédée Jacqueline Hotte, épouse de feu André Gratton.Elle laisse dans le deuil ses filles Guylaine (Robert Pigeon), Nathalie (Giuseppe Greco) et Chrystine, ses petits-enfants Patrick, Amélie, Natasha, Lauriane et Nicolas, son arrière-petit-fils Ethan, son frère Robert, sa soeur Francine (Jacques Garand) ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 12 mai 2019, de 14h à 17h et de 19h à 22h, lundi de 12h à 13h30 au Complexe funéraire Urgel Bourgie, St-François d'Assise, 6700 Beaubien est, MontréalSuivra un témoignage de la famille à 13h30 en la chapelle du complexe. Inhumation au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.