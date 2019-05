HARNOIS, Réal



À Saint-Eustache, le 4 mai 2019, à l'âge de 93 ans est décédé M. Réal Harnois, époux de feu Paulette Guay.Il laisse dans le deuil ses fils Mario (Martyne) et Christian, ses petites-filles Caroline (Pablo), Isabelle (Marc) et Marie-Eve, ainsi que ses 5 arrière-petits-enfants Jérémy, Benjamin, Zach, Océane et Alexandre.Il laisse également ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 12 mai de 14h à 16h30 au:SAINT-EUSTACHE 450 473-5934Une liturgie sera célébrée ce même dimanche à 16h30 en la chapelle du complexe.