À Wall Street, badauds et caméras du monde entier accueillent l’arrivée d’Uber

Des dizaines de caméras de médias internationaux, de nombreux badauds et des employés: les premiers pas boursiers d’Uber vendredi suscitaient excitation et curiosité.

Le bâtiment du New York Stock Exchange (NYSE) s’est paré pour l’occasion d’une large bannière blanche sur fond noir, les couleurs de l’entreprise fondée il y a dix ans à San Francisco.

Devant cet immeuble très ancien logé au coeur du quartier des affaires au sud de Manhattan, deux camions siglés « Uber Eats », le service de livraison de repas d’Uber, ont été installés sur une fausse pelouse verte.

« C’est un grand jour pour Uber et certainement un grand jour pour le New York Stock Exchange », s’amuse Peter Cardillo, chef économiste de Spartan Capital, qui arpente les allées du New York Stock Exchange depuis 50 ans.

Mais malgré ce dispositif tape à l’oeil, l’attraction de la matinée pour les curieux s’étant déplacés est bien le PDG de l’entreprise, Dara Khosrowshahi.

M. Khosrowshahi, 49 ans, d’origine iranienne et ancien patron d’Expedia, préside aux destinées de l’entreprise depuis 2017 en remplacement du très décrié co-fondateur Travis Kalanick.

Costume sombre sur chemise blanche sans cravate et arborant sa traditionnelle barbe de trois jours, il est d’abord interviewé par la chaîne d’informations financières CNBC qui, pour l’occasion, a délocalisé son plateau en pleine rue, quoique légèrement en hauteur pour se mettre à l’abri des passants.

Assailli par les journalistes à l’extérieur du bâtiment à l’issue de son entretien, l’ancien patron d’Expédia dit être « excité ».

« La chose la plus importante est que l’on se remette au travail et que nous continuions à bâtir » la société, ajoute-t-il avant de s’engouffrer à l’intérieur de l’immeuble.

Sur le parquet du New York Stock Exchange, l’atmosphère est assez studieuse, et les écrans diffusent des images animées vertes et noires, les couleurs d’Uber Eats, le service que promeut activement Uber à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment ce vendredi.

Des images de véhicules, de vans, de scooters et d’hélicoptères sont également retransmises installées dans l’immense salle abritant les quelques courtiers encore présents sur le parquet de Wall Street et les studios de médias.

Les dizaines de journalistes venus couvrir l’événement sont tenus à bonne distance et observent les festivités depuis le balcon qui surplombe ce bâtiment très ancien de New York, accompagnés d’employés du NYSE venus immortaliser l’événement.

Mais l’excitation se met soudainement à monter et les flashs à crépiter lorsque Dara Khosrowshahi pénètre avec sa garde rapprochée sur le balcon réservé à la sonnerie de la cloche lançant la séance de Wall Street.

La clameur et les applaudissements peuvent alors retentir sur le parquet, rempli alors notamment de cadres de l’entreprise triés sur le volet.

Travis Kalanick, le controversé co-fondateur d’Uber poussé à la démission en 2017, est aussi dans les locaux mais il n’a pas été invité sur la plateforme.

Vers 09H30, la sonnerie de la cloche retentit. Les échanges peuvent commencer. Dara Khosrowshahi s’adonne aux selfies, tandis que Travis Kalanick, le sourire figé, accepte volontiers d’être pris en photo par des curieux.

Uber doit encore attendre avant de voir ses titres échanger de mains. Traditionnellement, le premier ordre est donné près deux heures après l’ouverture de la Bourse, qui chutait en début de séance et faisait durer le suspense les débuts du titre à Wall Street.

L’opération a déjà permis à Uber de lever 8 milliards de dollars d’argent frais.