LEGAULT, Soeur Rita, r.h.s.j.



À la Maison des Hospitalières de Saint-Joseph à Montréal, le 6 mai 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée Soeur Rita Legault, fille de feu Gérard Legault et de feu Germaine Picard.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil ses soeurs Madeleine r.h.s.j, Jeannine (René Dubuc), Germaine (feu Gilles Léveillé), Lucille (Thomas Peligero), ses frères Joseph (Williana), Léo (Marie-Paule Morin), René (Marie-Claire Hébert), Jacques (Louisette Gaudreault), Gérard (Hélène Hébert), Roger (Francine Proulx), Denis (Monique Breton), ses nombreux neveux et nièces, plusieurs cousins et cousines, ainsi que de nombreux amis(es).Elle sera exposée à la :DE SAINT-JOSEPH225, AVENUE DES PINS OUESTà compter de 13 heures, le mardi 14 mai 2019. Ses funérailles auront lieu le mardi 14 mai à 14h30. Le cortège funèbre partira à 14h20 pour se rendre à la chapelle. Inhumation au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.