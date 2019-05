Autre nouvelle

De Valleyfield à Brossard, je roulais seul, je ne voulais pas pleurer. Laisser couler une seule larme aurait signifié que j’abdiquais, que je baissais les bras, que je permettais à la mort d’être une possibilité.

Tout calmement en ce 19 décembre dernier, Manon venait de m’apprendre au téléphone cette nouvelle effroyable, un véritable coup de pelle dans la face. Cancer dans le sein droit. Une toute petite masse, mais d’un type extrêmement dangereux nécessitant au plus vite une opération. Il faut la déloger, c’est urgent. Deux semaines plus tard, elle passera sous le bistouri, et pas de niaisage, il s’ensuivra un programme très agressif de chimiothérapie suivi d’un traitement aussi ardent de radiothérapie. Nous savons très bien qu’elle en a pour six mois à se battre sans relâche avec tous les effets directs et secondaires de cette cure courroucée.

C’EST LA GUERRE

Comme chaque année, Manon avait inondé le salon de cadeaux, mais, à six jours de Noël, nous étions stupéfaits, égarés, désorientés. Malhabilement, on essayait d’être positifs et même arrogants pour vaincre, battre le cancer, le chien sale. Dans mon for intérieur, je demandais à mes parents d’intervenir de là-haut, au pire, d’ôter la douleur à Manon et de me la donner. Mais Manon est formidable et c’est elle qui a pris les commandes, deuxième de janvier, après l’opération. On aurait dit un boxeur qui marche résolument, militairement, entre son vestiaire et le ring et qui ne veut rien d’autre que le K.-O. Elle a dit non à la perruque, elle n’a plus un seul cheveu sur sa jolie tête, et jeudi prochain, elle en sera à son dernier traitement de chimio. Ensuite, un mois de repos, et elle passera à la radio. C’est mon idole, je suis son caddie et on va gagner.

PAQUET DU VENDREDI

Le nouveau-né du Prince Harry s’appellera Archie... comme dans... mon-Archie.

Le mot « nounoune » vient d’entrer dans le dictionnaire. On veut des photos.

« Si Pierre Karl achète Air Transat, on espère qu’il ne nous coupera pas le signal. » (Air Canada)

Lu sur Facebook : « Celui qui pense qu’un professionnel coûte cher n’a aucune idée de ce que peut lui coûter un incompétent. » Est bonne !

Avez-vous vu la robe de Céline au gala du Met, il y a 3 jours ? Elle vient de finir de l’enlever.

À DEMAIN

Et il me reste plein d’autres nouvelles.