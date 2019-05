Banque mondiale: Bombardier pourrait être bannie comme SNC-Lavalin

MONTRÉAL – La Banque mondiale pourrait placer Bombardier sur sa liste noire, ce qui empêcherait l’avionneur québécois de soumissionner sur des contrats liés à des institutions financières internationales.

Selon le quotidien «The Globe and Mail», Bombardier pourrait ainsi subir le même sort que SNC-Lavalin et plus de 100 de ses filiales, qui ont été bannies de soumissionner sur des tels contrats en 2013, et ce, pour une période de 10 ans.

Bombardier est soupçonné d’avoir eu recours à de la corruption et à de la collusion pour décrocher un contrat en Azerbaïdjan, et aurait par la suite fait obstruction à une enquête portant sur ce contrat, selon un audit de la Banque mondiale.

Le «Globe» a obtenu cet audit et a rapporté vendredi que Bombardier se serait associée à de hauts dirigeants responsables des chemins de fer azerbaïdjanais pour remporter en 2013 un contrat de 339 millions $ US – environ 455,4 millions $ CAN – visant l’installation d’équipements de signalisation ferroviaire dans ce pays, entre la Russie et l’Iran.

Ce contrat était financé à 85 % par la Banque mondiale.

L’audit indique par ailleurs que Bombardier aurait fait appel à une entreprise intermédiaire pour «acheminer des pots de vin» s’élevant à des millions de dollars à des responsables azerbaïdjanais, en plus de faire parvenir des dizaines de millions de dollars par l’entremise d’un réseau de sociétés-écrans sous contrôle russe.

Le quotidien torontois a précisé que le porte-parole de Bombardier Oliver Marcil a déclaré que l’entreprise conteste les conclusions de la Banque mondiale.

«Les hypothèses initiales dans toute procédure d'enquête peuvent avoir des conséquences négatives sur la partie mise en examen jusqu'à ce que les allégations aient été entièrement vérifiées et traitées par une réponse complète et équitable», a écrit M. Marcil dans un courriel transmis au «Globe».