Cette startup vend des sous-vêtements qu'on pourrait porter des semaines sans les laver

Si on vous proposait de porter des sous-vêtements pendant des semaines sans les laver pour sauver l’environnement, seriez-vous prêt à le faire? C’est ce que suggère l’entreprise danoise Organic Basics.

«Notre business est la mode durable. La manière traditionnelle d’acheter, de porter, de laver et de jeter des sous-vêtements est un gâchis terrible de ressources. Et c’est extrêmement dommageable pour l’environnement», a déclaré le PDG et cofondateur de l’entreprise Mads Fibiger à Business Insider.

Mais comment une paire de boxers affligée par de longues heures de fessiers suants peut rester propre pendant des jours?

Les sous-vêtements SilverTech 2.0 ont un revêtement en argent qui tuerait 99,9% des bactéries causant une odeur. Ils sont faits de matériaux 100% recyclés.

Un paquet de deux paires de boxers SilverTech pour hommes coûte 64$ et un paquet de deux Thong pour femmes coûte 56$.

«Ça marche. Vous pouvez porter nos sous-vêtements beaucoup plus longtemps avant de les laver. Vous sauvez temps et argent tandis que nous réduisons notre gaspillage énergétique», a expliqué Fibiger.

Éviter de donner un bain à ses dessous pendant des semaines peut sembler farfelu. Mais lorsqu'on connait les effets néfastes des lavages de vêtement répétés sur l'environnement, c'est peut-être un peu moins fou.

Crédit : En 5 minutes

