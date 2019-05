Cinq vins pour souligner la fête des Mères

Ce sont souvent les premiers mots qu’on apprend. Elle est la personne la plus précieuse au monde. Celle qui nous donne la vie ainsi qu’une très grande partie de la sienne. Encore aujourd’hui, elle m’aide à naviguer dans la mienne. Ses paroles sont toujours douces et ses gestes débordants d’amour. Qu’elle soit encore avec vous, ou qu’elle soit ailleurs, n’oubliez pas dimanche de lui dire merci et de lui rappeler que vous l’aimez. Voici quelques suggestions pour souligner dignement la fête des Mères !

Crede 2017, Bisol, Prosecco

Des bulles pour commencer ! Sans doute l’un des meilleurs prosecco sur les tablettes de la SAQ. Des bulles d’une bonne finesse, un nez bien expressif de poire, de fleurs, avec une touche de pamplemousse. Bien sec, festif et élégant à la fois, on s’étonne d’avoir autant d’harmonie dans ce genre de vin. Un véritable coup de cœur qui plaira à toutes les mamans !

Italie 11,5 % | 7 g/l | 22,15 $

★★★ | $$ ½

Code SAQ : 10839168

Les Fumées blanches - Gris de Sauvignon 2018, Lurton

Qui dit soleil et fête des Mères dit évidemment vin rosé. Le Cahier spécial rosé des Méchants Raisins sera publié bientôt. D’ici là, sachez que jusqu’au 12 mai, pour chaque bouteille de rosé vendue, la SAQ versera 1 $ au réseau des banques alimentaires du Québec. Étiquette bien connue des Québécois, la version rosée des Fumées blanches est bien réussie. Un vin assez vif avec un fruité agréable. À boire bien frais.

France 12,5 % | 3,8 g/l | 15,55 $

★★ | $ ½

Code SAQ : 13963421

Château La Lieue rosé 2018, Coteaux Varois en Provence

Un classique au répertoire des vins rosés qui, à nouveau cette année, fait partie des meilleurs. Une couleur pâle et légèrement saumonée. Un nez séducteur de fruits rouges, d’acacia et d’agrumes. Une bouche ample, précise, avec un côté fruité abondant et une acidité fine qui rend le tout bien sec. Finale désaltérante évoquant le gingembre. Une petite merveille. Production bio.

France 13 % | 1,2 g/l | 18,35 $

★★★ | $$

Code SAQ : 11687021

Blés 2016, Aranleon, Valenc

Beau petit rouge bio vendu sous les 15 $ ! Un assemblage de mourvèdre, de tempranillo et de cabernet sauvignon donnant des parfums de prune, de figue et d’épices douces. On sent le vin ample par sa matière généreuse. Des tanins assez fermes suivis d’une finale assez soutenue et capiteuse évoquant la réglisse. Difficile de se lamenter à ce prix ! On apprend sur la contre-étiquette que le vin « convient » aux mamans « végétaliennes ».

Espagne 13,5 % | 2,8 g/l | 14,55 $

★★ | $ ½

Code SAQ : 10856427

Syrah, La dernière vigne 2016, Pierre Gaillard, VdP des collines rhodaniennes

Votre mère sera assurément charmée par ce joli rouge 100 % syrah. Élaboré par Jeanne, la fille du désormais bien connu Pierre Gaillard, c’est un vin à la fois sensuel et élégant. On devine des tonalités de violette, de poivre et de cassis frais. La matière en bouche est veloutée, d’assez bonne richesse, et possède une acidité énergique, ce qui apporte une grande buvabilité. On est d’ailleurs sous les 13 % d’alcool, ce qui rend le vin encore plus digeste. À servir légèrement rafraîchi.

France 12,5 % | 2,7 g/l | 25,90 $

★★★ | $$ ½

Code SAQ : 10678325

