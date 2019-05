Don de sang: la fin de la période d'exclusion est réclamée par Unifor

TORONTO – Le syndicat Unifor demande à Santé Canada de ne plus imposer de période d'exclusion du don de sang d'un an aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes.

Quelques jours après l’annonce par le ministère fédéral de la Santé d’une réduction de la période d’exclusion à trois mois, le syndicat Unifor qui représente 315 000 travailleurs au pays estime qu’il faut aller encore plus loin.

«Une interdiction est une interdiction», a fait savoir Jerry Dias, président national d'Unifor.

Selon ce dernier, «le Canada fait face à une pénurie chronique de dons de sang et d'organes, mais refuse toujours des donneurs en raison de leur orientation sexuelle. Nous avons besoin de politiques de don du sang qui garantissent un approvisionnement sûr sans renforcer la discrimination».

Mercredi, la ministre Ginette Petitpas Taylor a rappelé que jusqu'en 2013, le Canada imposait une restriction à vie à ces hommes.

«Depuis, Santé Canada a approuvé trois demandes distinctes de réduction de la période d'attente, qui a été ramenée à cinq ans en 2013, puis à un an en 2016 et maintenant à trois mois», a-t-elle ajouté, évoquant des données scientifiques.

La ministre a souligné qu’il s’agissait d’un «pas important vers l'élimination complète de la période d'exclusion».

De son côté, Héma-Québec a indiqué ceci: «À l'instar de la très grande majorité des experts en sécurité transfusionnelle, Héma-Québec considère qu'il est légitime et nécessaire d'interdire le don de sang chez certains groupes à risque pour les infections transmissibles par la transfusion».

Unifor a souligné que sa demande «fait écho aux appels de générations de militants queer et trans qui ont combattu les politiques homophobes et transphobes de la SCS et d'Héma-Québec en matière de don de sang».

«Bien que ce changement nous rapproche de la fin de l'interdiction, nous encourageons Santé Canada à passer enfin à un sondage axé sur le comportement pour tous les donneurs potentiels», a ajouté Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor.