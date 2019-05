Félix Auger-Aliassime: le Mbappé du tennis?

Le joueur de tennis québécois Félix Auger-Aliassime continue d’éblouir la planète, si bien que le quotidien français «L’Équipe» a osé tracer une comparaison entre lui et le populaire joueur de soccer Mbappé.

«Tout le monde est d’accord: le Mbappé des courts, c’est lui», a-t-on écrit.

Auger-Aliassime est ainsi vanté pour son talent, son plaisir déployé sur les courts et son sourire. Plus tôt cette semaine, le Québécois a été placé à l’avant-scène alors qu’il affrontait l’Espagnol Rafael Nadal, au deuxième tour, du tournoi de Madrid. Malgré une défaite en deux manches de 6-3 et 6-3, le jeune Auger-Aliassime a continué de séduire.

«À 18 ans, le phénomène québécois Félix Auger-Aliassime, passé de la 108e à la 30e place mondiale en cinq mois, ajoute au talent pur un plaisir du jeu et un sourire immenses», a également écrit «L’Équipe».

À propos de Kylian Mbappé, 20 ans, il a fait partie de l’équipe nationale française, gagnante de la Coupe de monde de soccer 2018. L’attaquant, qui évolue avec le Paris Saint-Germain, avait d’ailleurs reçu le trophée de meilleur jeune joueur de la compétition.