Fière de rester locale même à l’international

Karine Joncas, qui développe et conçoit des soins cosmétiques dont les ventes québécoises se classent devant les géants américains et européens de la beauté, tient à s’impliquer dans tout le processus : de la création à la mise en marché. Pas de mauvaise surprise en ce qui a trait à la couleur, la texture ou l’odeur de ses produits.

« Je m’implique dans le choix des molécules, selon l’efficacité que je recherche, selon ce que les esthéticiennes et les clientes me demandent », précise-t-elle.

Et la croissance fulgurante de son entreprise n’y changera rien. Karine Joncas, c’est 40 employés, 37 produits, dans 800 points de vente au pays, principalement au Québec. Et maintenant, ses soins sont distribués dans 39 États américains par 400 conseillères en beauté sous forme de vente directe.

« On fait rayonner le savoir québécois, explique la femme d’affaires. Les Américaines adorent les produits d’ici, et le français de Montréal. Pour plusieurs personnes des États-Unis, le Canada se limite souvent à la Colombie-Britannique et à Toronto. Mais quand j’ai fait le lancement, les consultantes sont venues à Montréal. Elles ont vécu une expérience. Et la prochaine fois, ce sera à Québec. Elles pensent au Château Frontenac, et elles trouvent ça magnifique. »