Vous recevez la famille pour la fête des Mères et vous n’avez pas encore trouvé LE dessert idéal ? Ne cherchez plus. Joliment décoré de fleurs comestibles, délicatement parfumé au citron et tout léger, ce gâteau sans produits laitiers et sans gras ajouté est parfait, à l’image de votre maman !

Ingrédients

Portions : 10 | Préparation : 15 min | Cuisson : 30 min

½ c. à thé d’huile végétale (pour le moule)

4 œufs

½ tasse de sucre

¼ tasse d’eau

1 citron

1 tasse de farine tout usage

1 c. à thé de levure chimique (poudre à pâte)

Glaçage

½ citron

½ tasse de sucre glace

Fleurs comestibles (facultatif)

Mode de préparation

1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Placer la grille au centre du four.

2. Huiler un moule rond de 8 po de diamètre. Tailler un rond de papier parchemin de la même dimension et le déposer au fond du moule.

3. Séparer les blancs et les jaunes d’œufs dans deux grands bols.

4. Au batteur électrique (mixette) ou au batteur sur socle, fouetter les blancs d’œufs environ 2 minutes à vitesse maximale pour les monter en neige et obtenir des pics fermes. Réserver.

5. Dans le bol avec les jaunes d’œufs, ajouter le sucre et l’eau. Fouetter à la fourchette. À l’aide d’une râpe fine (de type Microplane), directement au-dessus du bol, zester et presser le citron. Ajouter la farine et la levure chimique. Bien mélanger.

6. Incorporer délicatement les blancs d’œufs en pliant à l’aide d’une spatule en caoutchouc.

7. Transvider dans le moule et cuire au four 30 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre du gâteau en ressorte propre.

8. Pendant la cuisson du gâteau, préparer le glaçage. Dans un petit bol, presser le demi-citron. Ajouter le sucre glace et bien mélanger. Au besoin, ajouter un peu d’eau pour obtenir un glaçage liquide.

9. Laisser tiédir le gâteau avant de le démouler dans une assiette de service.

10. Verser le glaçage sur le gâteau et décorer de fleurs comestibles, si désiré.

Valeurs nutritives

Calories 148

Protéines 4 g

Lipides 3 g

Glucides 27 g

Fibres 0 g

Sodium 64 mg

Note

Personne ne vous croira quand vous direz que ce gâteau ne contient aucune matière grasse ! Et comme il ne contient pas de produits laitiers, il convient aussi à ceux qui ont des allergies ou une intolérance au lactose ! Vous trouverez les fleurs comestibles dans certains marchés publics et fruiteries ou directement chez le producteur.

Se conserve 3 jours à température ambiante ou 1 mois au congélateur sans le glaçage, dans un contenant hermétique.

Chaque semaine, retrouvez la nutritionniste Geneviève O’Gleman dans les pages du cahier Zeste. Vous pouvez aussi la lire dans son magazine web savourer.ca.