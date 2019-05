Google dévoile 53 nouveaux émojis moins sexués

Lors d’un entretien avec Fast Company, la directrice artistique responsable des émojis chez Google a annoncé que son entreprise présenterait cette semaine 53 nouveaux autocollants au genre plus «fluide» pour ses téléphones Pixel, dans le cadre d’une sortie test.

Jennifer Daniel, de Google, a annoncé que 53 émojis au «genre ambigu» seraient proposés aux utilisateurs d’Android.

Ces nouvelles icônes seront accessibles d’ici la fin de la semaine, dans le cadre d’une phase de test pour les utilisateurs de smartphones Pixel disposant d’Android Q, en vue d'une sortie généralisée dans le courant de l’année.

La sélection de visages humains traditionnels sera non seulement étendue et plus inclusive, mais on découvrira aussi des zombies, des sirènes ou des haltérophiles au genre flou.

Jennifer Daniel, qui fait partie de l’organisation mondiale qui fixe les codes des émojis (Unicode Consortium), a précisé que 64 des émojis de la bibliothèque avaient été dessinés pour afficher un genre ambigu, mais que Google, Apple et Samsung dessinaient leurs propres versions pour signifier les genres.

Comme toutes les entreprises informatiques conçoivent leurs émojis en fonction des normes émanant de la collection de l’Unicode Consortium, on peut s’attendre à ce qu’Apple, Facebook et Samsung emboîtent le pas à Google pour proposer eux aussi des émojis au genre plus flou.