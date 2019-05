Après Orange mécanique, chef-d’œuvre du cinéaste-culte Stanley Kubrick, je pense à réaliser un film qui serait intitulé Hamburger mécanique. Si le film de Kubrick est ultra-violent, j’imagine le mien dégoulinant de bonnes intentions et de jus de fausse viande.

On ne verra rien de plus traumatisant qu’une visite chez A&W, premier vendeur de boulettes végé et véganes commercialisées sous la marque « Beyond Meat » (au-delà de la viande), une entreprise américaine financée en partie par Leonardo di Caprio et Bill Gates. (Au fait, combien de temps a duré le boycottage de produits américains en opposition à Donald Trump suite au G7, à Charlevoix ?)

Avec de la moutarde-relish-ketchup-oignons-tomate-cornichons, c’est ce qui se rapproche le plus d’un burger animal. À l’œil nu, c’est à s’y méprendre : le fabricant ajoute même du jus de betterave pour créer l’impression de sang.

Pour les animaux

Une formidable initiative pour les gens qui, comme moi, n’aiment pas l’idée de manger de la viande, surtout en raison de la souffrance animale, mais qui n’arrivent pas à s’en passer complètement.

Je pourrais vivre sans ne plus jamais manger de crème glacée, mais l’idée de ne plus jamais toucher à un gigot d’agneau rosé me glace d’effroi.

J’ai été végétarienne et macrobiotique, autrement dit j’ai donné à la cause, mais je préfère être omnivore. Tout, mais avec modération. Comme mes parents et mes grands-parents. Quand j’ai abandonné le 100 % kasher il y a quelques années, je suis retournée à une alimentation inspirée par notre culture. D’hier et d’aujourd’hui, car nos goûts ont évolué.

Des aliments frais, le moins transformés possible, apprêtés simplement. J’attends le moment du bon bouilli québécois avec trépidation. Du bœuf, du p’tit lard salé et des légumes. Et c’est tout.

Du côté de la fausse viande Beyond Meat, tout baigne jusqu’à ce qu’on scrute la liste des ingrédients : huile de noix de coco, protéines de blé, de patates et de pois, cellulose de bambou, extrait de levure, glycérine végétale, etc., etc.

Beaucoup plus d’ingrédients que dans un pâté chinois steak-blé d’Inde-patates.

Produit industriel

Étrangement, manger végé ou végane implique de consommer beaucoup d’aliments ultra-transformés, ce qui semble contraire à l’idée d’une alimentation santé, proche de la nature.

Comment des faux ceci et faux cela peuvent-ils être meilleurs pour l’humain et pour l’environnement que du vrai ?

Fausse viande égale produit industriel made in USA, alors qu’un steak, c’est un steak. Et si vous êtes prêts à y mettre le prix (ou à vous abonner aux paniers fermiers), vous pourrez acheter de la viande bio made in Québec, provenant d’un animal élevé au pré, sans hormones ni antibiotiques, et abattu humainement.

Et puis, comme les producteurs bovins du Québec le soulignent, si ce n’est pas de la viande, pourquoi apposer le mot « viande » sur le produit ? Surtout que sa valeur nutritive ne se compare pas à celle de la « vraie » viande.

Mais le prix, oui : environ 4 $ la boulette en supermarché.

L’action de BM valait 68,70 $ US hier, et celle de Maple Leaf, 32,88 $ CAN.