Jeune papa, le prince Harry révèle que sa mère lui manque particulièrement en ce moment

Le prince Harry est devenu papa ce lundi et si cette nouvelle paternité a provoqué un bonheur incommensurable, elle a aussi amplifié certains souvenirs chez le fils du prince Charles.

En particulier celui de sa mère, Lady Diana, qui lui manque particulièrement en ce moment.

Harry était aux Pays-Bas ce jeudi pour la présentation des Invictus Games de 2020, dont il est un des « parrains ».

Lors d'une discussion avec Dennis van der Stroon, ancien soldat et compétiteur des Jeux Paralympiques organisés pour d'anciens militaires, le duc de Sussex a évoqué Lady Di. « Il a dit que ne pas avoir sa mère, c'est comme si on n'avait pas de sécurité, parce qu'on a besoin de ça en tant que fils et ça disparaît quand on perd sa mère », a révélé Dennis van der Stroon, cité par E! News.

La princesse Diana est décédée d'un accident de voiture le 31 août 1997.

Pour sa première sortie officielle en tant que jeune papa, le prince Harry n'a pas pu ignorer les questions sur son fils Archie, et d'après plusieurs personnes qui ont pu lui parler ce jour-là, il aurait reconnu que le rôle de père est déjà épuisant.

« Il m'a dit qu'Archie avait dormi pendant les premières 24 heures, comme tous les bébés, mais qu'ensuite, il s'était réveillé », a expliqué JJ Chalmers, ami du duc de Sussex. Il a cependant précisé qu'il semblait aux anges.

« Je vois ce gars avec un sourire resplendissant. Comme n'importe quel père, il s'anime quand il parle de son fils et de sa fierté pour sa femme et ce qu'elle fait alors qu'il est absent », a ajouté l'ami du prince Harry.