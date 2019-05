Jusqu’à 50 millimètres de pluie avant de revoir le soleil

MONTRÉAL – La dépression qui affecte le Québec depuis jeudi soir va apporter de la pluie, parfois forte, jusqu’à vendredi soir.

Les avertissements de pluie émis par Environnement Canada jeudi sont toujours en vigueur pour plusieurs secteurs, notamment l’Abitibi-Téminscamingue, Lanaudière, les Laurentides, l’Estrie, la Mauricie, Québec ou encore la région de Montréal.

Des quantités de 25 à 50 millimètres de pluie sont prévues d’ici vendredi soir.

«La crue printanière n'étant pas terminée pour plusieurs secteurs, des inondations sont possibles aux endroits les plus vulnérables. Des inondations sont possibles par endroits dans les basses terres», a précisé l’organisme fédéral.

A Montréal, la pluie qui a débuté jeudi un peu avant minuit, va se poursuivre vendredi avec un risque d’orage en après-midi. On attend entre 10 et 15 millimètres de pluie. Les averses devraient cesser en soirée. Côté températures, il fera un maximum de 17 °C dans la journée.

La situation sera similaire à Québec, les précipitations se poursuivront tout au long de la journée avant de cesser vers minuit. Le mercure affichera un petit 9 °C en après-midi.

Le soleil fera un retour timide au cours de la journée de samedi. Ce sera une alternance de soleil et de nuages pour Montréal avec 30 % de probabilité d’averses et il fera 14 °C. À Québec, le ciel sera dégagé et il fera 11 °C.

La journée de dimanche s’annonce ensoleillée pour tout le monde, et les températures augmenteront légèrement.