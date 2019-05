Kim Kardashian maman pour la 4e fois!

Kim Kardashian est maman une fois de plus! La starlette et femme d’affaires de 38 ans et son mari, le rappeur Kanye West, ont accueilli un nouvel enfant, un garçon!

«Il est là et il est parfait», a-t-elle annoncé sur Twitter.

He’s here and he’s perfect! — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 10 mai 2019

«C’est le jumeau de Chicago! Je suis sûre qu’il va changer énormément, mais pour l’instant, il lui ressemble tellement», a-t-elle écrit dans une seconde publication.

Le rappeur et Kim Kardashian sont déjà les parents de North et Saint. Pour son troisième enfant, Chicago, la starlette avait fait appel à une mère porteuse en raison de problèmes de santé reliés à son placenta.

Pour son quatrième enfant, le couple de vedettes a fait appel à une autre mère porteuse.

On ignore le prénom du nouveau-né.