Combien de millions coûte t-il de mettre un prince au monde?

Lundi est né le nouveau membre de la famille royale britannique, Archie Harrison, fils du Duc et de la Duchesse de Sussex, ou pour le dire non moins royalement, du Prince Harry et de l’actrice Meghan Markle. On ne sait pas si le bébé est né avec une cuillère en or dans la bouche, mais son séjour dans le ventre maternel n’a pas été des plus économiques.

Le Daily Mail rapporte en effet que la grossesse de la duchesse a coûté plus d’un million de dollars. Et tout cela, aux frais de la princesse.

Il n’en faut pas moins pour faire jubiler la presse et les lecteurs qui, par attrait du clic facile pour les uns (nous..?), et un soupçon de voyeurisme pour les autres (vous..?), se ruent sur la nouvelle et les détails des dépenses. Assumons donc, c’est parti.

John Rainford/WENN

Pour commencer, Lady Markle s’est envolée pour New York où elle a organisé son baby shower avec notamment Serena Williams et Amal Clooney.

Au menu, jets privés pour les invitées de marque, sécurité renforcée (évidemment), des dîners luxuriants, une dégustation de dessert servie par un chef étoilé Michelin sans oublier bien sûr les traditionnels goodie bags qu’emportent avec elles les invitées.

John Rainford/WENN

Tout cela pour le coût dérisoire de 504 403 dollars.

Ensuite arrive la rénovation de la nursery que le couple royal souhaitait rendre la plus écoresponsable possible avec l’aide d’une designer d’intérieur célèbre et quelques coups de peinture végane.

Rassurez-vous, ça n’a pas dépassé les 65 000 dollars.

AFP

La duchesse de Sussex s’est également soignée à l’acuponcture dans une boutique de bien-être londonienne.

On n’aurait pas payé 11 000 dollars (oui, c’est bien ça le prix) pour se faire mettre des aiguilles dans la peau, mais en l’occurrence, on ne refuse rien à une femme enceinte.

Michael Wright/WENN.com

Au cas où les soins de la future maman n’avaient pas suffi, le couple a fait une escapade en amoureux dans un palace cinq étoiles quelques semaines avant la naissance du petit Archie.

Quelques jours de repos bien mérités pour la duchesse et son futur bébé.

Ils n’ont pas lésiné sur les moyens puisqu’ils ont réservé la suite la plus chère pour 13 000 dollars la nuit, avec sa propre salle à manger et ses terrasses privées. Ils y sont restés trois nuits. On vous laisse faire le calcul.

AFP

Durant ces neuf mois, comme on peut s’en douter, Meghan ne s’est pas affublée de larges sweatpants Old Navy. Malgré leur indéniable confort, ces vêtements ne conviennent pas à une noble dame.

Elle a donc dû s’octroyer une garde-robe de femme enceinte pour un peu plus de 700 000 dollars. Qui a dit que l’élégance n’avait pas de prix?

Enfin, après quelques mois et quelques zéros après la virgule, le petit prince est né dans un hôpital privé de Londres pour près de 20 000 dollars.

La duchesse aurait préféré quelque chose d’un peu plus sobre puisqu’elle rêvait d’accoucher chez elle.

Plus intime et plus original, le choix de l’actrice était beau de simplicité. Dommage qu’il n’ait pas pu avoir lieu.