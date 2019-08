La sommelière Jessica Harnois présente deux vins rosés Bù

La sommelière Jessica Harnois nous présente deux vins rosés Bù, parfaits pour boire en apéritif ou pour accompagner les plats de poisson, de tartare, de porc ou avec une délicieuse salade. Ce sont des incontournables du printemps et de l'été. La saison estivale est lancée et rien de mieux que de déguster un bon verre de vin rafraîchissant et léger, acidulé avec des arômes de petits fruits rouges. Des vins essentiels pour les terrasses!

Pour plus d'information, visitez le: https://www.vinsenepicerie.com/fr/bu/