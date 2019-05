L’amour d’une mère

Ce dimanche marquera ma 23e fête des mères sans ma maman. Tout ce temps passé depuis ton départ beaucoup trop jeune, je le ressens pourtant comme si ce n’était qu’une fraction de seconde.

Perdre sa mère, à n’importe quel âge, c’est voir le temps s’arrêter en soi. C’est se voir figé à jamais comme l’enfant de sa mère que l’on cherche partout comme si par miracle, elle réapparaîtrait au détour d’une rue.

Depuis ton départ, je ne cesse de répéter à mes amis dont la mère est encore de ce monde à quel point ils sont chanceux de l’avoir ici, pour vrai. Je crois bien que tous les orphelins et orphelines de mère le font aussi comme par automatisme du cœur.

Perdre ma mère, c’est me souvenir de sa voix, de son timbre et de son regard qui me manquent tellement. Quoi que j’aie pu faire, je ne me souviens pas d’une seule fois où elle aurait monté le ton contre moi. Quelques punitions anodines, évidemment, mais rien d’agressif. Bien au contraire.

Elle aurait pourtant eu toutes les raisons du monde de s’impatienter. Ma mère, voyez-vous, ne l’a pas eu facile. Vraiment pas. Femme magnifique, intelligente, élégante et indépendante, à l’aube de sa vingtaine, le sort ne lui a pas envoyé le bon «numéro» comme mari.

L’homme dont elle est tombée amoureuse était policier, mais il lui cachait son pire secret : son alcoolisme. Avant son premier enfant – moi -, elle ne l’avait jamais vu boire d’alcool. Que du lait! Pendant tout ce temps-là, il buvait en cachette.

J’en parle parce qu’il y a beaucoup de familles, à mon époque et encore aujourd’hui, qui ont vécu et vivront les dommages collatéraux de cette maladie, dont plusieurs, heureusement réussissent à se sortir. Ce qui, malheureusement, ne fut pas le cas pour mon père.

Après ma naissance, mon père a cessé de cacher son problème d’alcool. Ul s’est mis à rentrer à l’appartement de plus en plus souvent en état d’ébriété.

Il n’était jamais violent physiquement, mais avec les années, il est devenu un homme égoïste, privant ma mère et ses deux filles de tout, ou presque. Question de pouvoir boire.

Entre temps, ma sœur Manon est née, 22 mois après moi. Entre nous deux, ma mère avait fait une fausse couche et perdu un petit garçon.

Manon était belle et enjouée, mais avec le temps, ses comportements et son développement ne suivaient pas le même rythme que le mien.

Au bout de deux ans et demi, ou quelque chose comme ça, elle a aussi commencé à faire des crises d’épilepsie. De GROSSES crises.

Puis vint le diagnostic qui s’est ajouté à celui de l’épilepsie. Manon avait aussi une déficience intellectuelle probablement due à un manque d’oxygène à la naissance. Décidément, le destin de ma maman serait lourd à porter à une époque où, comme vous le verrez, avoir un enfant handicapé était ostracisant.

Voilà ma mère, dans la gloire de sa vingtaine, jonglant avec un mari alcoolique – avec tout ce que cela supposait pour elle de souffrances émotives et de privations matérielles. Moi, l’aînée, j’assistais au tout comme si la cigogne s’était trompée de famille dans mon cas.

Au début des années 60, à peine sorties de la grande noirceur catho-duplessiste, les femmes comme ma mère se faisaient dire d’«endurer». Que si elles quittaient leur mari, elles se retrouveraient pauvres et à la rue. Cette société avait tellement miné la confiance en elles des femmes, qu’il en aura pris du temps pour qu’elles puissent s’émanciper de cette chape de plomb. Mais tout ça est arrivé trop tard pour ma mère.

Prise dans le tourbillon sombre qu’elle vivait, je ne l’ai jamais vu penser à elle ou à son bien-être. Tout son amour allait à ses enfants. Sans ma mère, ma jeune sœur serait «placée» depuis son enfance dans une de ces institutions qu’on disait à l’époque pour les «fous».

Il faut que je vous dise toute l’admiration que j’ai toujours eue pour l’immense courage de ma mère face et suite au diagnostic de Manon.

Dans les années 60, lorsqu’un enfant était diagnostiqué «handicapé mental», comme on disait, la plupart des médecins, comme celui de ma mère, conseillait aux parents de «placer » tout de suite leur enfant.

Ma mère n’avait ni argent, ni soutien véritable. Son mari buvait et la privait de tout. Et pourtant, je me souviens encore de ce qu’elle a répondu à ce médecin qui lui disait que Manon ne marcherait jamais, ne parlerait jamais, ne serait jamais propre et ne mangerait jamais avec des ustensiles.

La réponse de ma mère fut cinglante : je ne placerai pas ma fille. Elle va marcher, elle va parler, elle va être propre et elle va manger avec des ustensiles mieux que vous! Elle a pris Manon dans ses bras, je suivais en arrière et elle est retournée chez-elle.

Ce qu’elle a fait au cours des années suivantes tenait du prodige. Encore une fois, sans moyen, sans argent, avec une 5e année d’école primaire et un mari alcoolique, ma mère a travaillé mieux et plus fort auprès de Manon que n’importe quel spécialiste de ceci ou de cela.

Avec le temps et des efforts herculéens, elle lui a enseigné à marcher. Elle lui a enseigné à aller aux toilettes comme sa sœur. Plus de couches. Elle lui a

montré comment se nourrir correctement et avec des ustensiles. La seule chose est que Manon ne parlait toujours pas.

Ma mère se creusait la tête. Comment la faire parler? C’est pas vrai, disait-elle, que Manon ne parlera pas et bien à part ça!

Et là, j’ai mesuré pleinement l’ampleur infinie de l’intelligence et de l’amour de ma mère pour Manon, sa petite fille si vulnérable.

Je m’en souviens comme si c’était hier. Je vous raconte.

Nous étions bien évidemment locataires. On vivait au deuxième étage d’un duplex dans le quartier ouvrier de St-Michel.

(Plusieurs années plus tard, ma mère m’a raconté qu’elle avait concocté à l’avance cette stratégie bien spéciale pour faire sortir enfin un mot de la bouche de Manon.)

Prélude : Manon et ma mère avait une relation fusionnelle. Depuis qu’elle avait appris à marcher, ma sœur était toujours «collée» sur maman. Elle la suivait littéralement partout dans l’appartement et paniquait dès qu’elle la perdait de vue pour une seconde.

Donc, par un matin ensoleillé, comme si rien n’était, ma mère prépare son lavage pour étendre les vêtements sur la corde à linge à l’arrière sur le balcon. Il va sans dire que son habitude était d’amener Manon, collée à elle, l’accompagner sur le balcon pendant qu’elle étendait son linge, comme on disait.

Mais ce matin-là, oups! Gros changement de plan. Ma mère sort sur le balcon ultra rapidement avec son panier et referme la porte derrière elle en laissant Manon à l’intérieur, dans la cuisine.

Résultat : méga panique à bord! Manon se met à hurler de peur. Mais elle ne parle pas, donc, elle ne dit pas de mot audible. Elle crie et pleure. Très fort.

Évidemment, cela alerte les autres mamans dans la ruelle qui, comme dans un roman de Michel Tremblay, sortent toutes pour voir ce qui se passe. Qu’est-ce que c’est que cet enfant qui crie comme ça?

Alors, ma mère leur donne son plan : Manon étant incapable de fonctionner sans elle, ma mère va lui expliquer qu’elle ne pourra pas venir la rejoindre sur le balcon tant qu’elle n’aura pas dit le mot «maman». Le pari est risqué, même cruel d’après quelques voisines.

Mais ma mère, elle, sait ce qu’elle fait.

Alors, elle commence. À travers la moustiquaire de la porte arrière, elle répète ceci à Manon toujours en pleurs : si tu veux venir me rejoindre, il faut que tu me dises «maman»! Combien de fois elle l’a répété? Je ne sais plus, mais ce fut long.

Un moment donné, des voisines se mettent de la partie. On entend alors toutes ces mamans crier la même chose à Manon, comme dans une chorale.

Un moment mémorable.

Puis, à bout de souffle et d’énergie, Manon le dit ce mot : Maman.

Et elle le répète comme une supplication : Maman! Maman! Maman!

Ma mère, émue, ouvre la porte et Manon lui saute dans les bras. Les voisines, toutes en pleurs elles aussi, applaudissent.

Et voilà comment ma mère a mis fin au blocage langagier de ma sœur!

Pas besoin de vous dire que Manon, grâce aussi à tous les efforts subséquents et soutenus de ma mère, a pu apprendre à s’exprimer clairement lorsqu’on prend en considération son degré de déficience intellectuelle.

Jusqu’à son décès à 58 ans à peine, au printemps 1995, suite à un très vilain cancer, ma mère était restée aussi proche de Manon que les deux doigts de la main. Auparavant, mais trop tard pour son propre bien à elle, ma mère s’était aussi enfin séparée de son mari.

Alors, vous comprendrez à quel point ma mère est mon héroïne.

Son nom était Micheline et elle nous manque plus que jamais.

Bonne fête des mères à toutes les mamans qui aiment leurs enfants. Sans oublier, bien sûr, les grands-mamans, si chères et essentielles à nos vies.