LBJÉQ : un dernier tour de piste pour Vincent Beauregard

Les Orioles de Montréal entament ce samedi la défense de leur titre dans la Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJÉQ), mais ils pourraient être privés de leur excellent lanceur gaucher Vincent Beauregard pendant une partie de la saison.

«J’ai des petits ennuis à l’épaule gauche et il faut attendre de voir ce que ça donne, a indiqué Beauregard, lors d’une entrevue accordée plus tôt cette semaine. J’espère que je vais être correct, mais je ne sais pas si je vais pouvoir jouer dans les premières semaines. Je ne voudrais pas commencer trop vite et devoir arrêter.»

La perte est lourde pour les Orioles. En 2018, Beauregard avait conservé une fiche parfaite de 6-0 et une moyenne de points mérités de 2,57. Il avait participé à un total de 10 matchs, obtenant cinq départs. Peu importe le nombre de parties qu’il pourra jouer cette saison, Beauregard annonce déjà qu’il accrochera son gant du baseball compétitif au terme de la période estivale.

«C’est ma dernière saison et je veux être à 100% pour la jouer, a-t-il noté. J’ai eu une très belle carrière, j’ai eu du plaisir, j’ai vécu de belles expériences, mais je veux compléter mon parcours avec mes amis avec qui je joue depuis des années. Ça va se finir comme ça.»

Un rêve brisé

Il fut un temps où Beauregard rêvait d’une carrière professionnelle. Une grave blessure au coude gauche a cependant contrecarré ses plans au moment où il évoluait en 2016 avec le collège Northeastern Oklahoma, au sud de la frontière.

«Quand je suis revenu au Québec, j’ai réalisé que c’était peut-être la fin pour moi. Je n’avais pas nécessairement la motivation pour mettre les bouchées doubles afin de guérir de cette blessure et revenir à mon plus haut niveau, a rappelé le lanceur. Ç’a été très difficile pour moi, ç’a été un choc, mais une fois que j’ai pris la décision d’arrêter, je n’ai jamais regretté.

«Maintenant, quand j’y pense, c’est bizarre de me dire que ce sera ma dernière saison, mais après le junior, on devient vraiment des adultes, il y a la contrainte du travail et de nouvelles obligations.»

Beauregard, 22 ans, est déjà sur le marché du travail, lui qui est représentant des ventes pour un concessionnaire de voitures à Laval. Il constate inévitablement que le baseball lui a apporté différentes valeurs qui lui servent aujourd’hui.

«La discipline, la détermination et le contrôle des émotions», énumère-t-il.

Encourager ses coéquipiers

Même s’il est blessé, Beauregard sera là, ce samedi après-midi au stade Gary-Carter, afin d’encourager ses coéquipiers à vaincre les Bisons de St-Eustache. Pour l’occasion, Oscar Rodriguez sera le partant pour les Orioles.

«Il a vraiment bien fait, la saison dernière, et Oscar méritait d’avoir la balle pour notre premier match», a souligné Beauregard.

Concernant les objectifs du club montréalais pour la prochaine saison, Beauregard estime que les Orioles ont une chance logique de remporter un second championnat consécutif.

«C’est sûr qu’on a perdu Louis-Philippe Pelletier, Shawn Beaulieu et Philippe Lavigne, mais sinon, au monticule, on conserve quand même un noyau intéressant, a-t-il dit. On a certainement des chances de défendre notre titre. À l’offensive, Jonathan Martin est toujours là et il sera sûrement l’un des meilleurs frappeurs de la ligue.»

Si l’épaule de Beauregard peut se rétablir, cela ne pourra qu’aider les Orioles.