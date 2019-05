Le taux de chômage au Québec à 4,9% en avril, son plus bas depuis 1976

OTTAWA | Le taux de chômage dans la province s’est établi à 4,9 % au mois d'avril, soit le taux le plus bas depuis 1976, année où Statistique Canada a commencé à compiler des données à ce sujet. Au Canada, le taux de chômage est de 5,7 %.

Ainsi, après s’être établi à 5,2 % en mars, en légère baisse par rapport à février (5,3 %), le taux de chômage a continué sa tendance baissière en atteignant 4,9 %, un creux historique.

Par ailleurs, selon Statistique Canada, l'emploi a progressé de 38 000 en avril au Québec, essentiellement en raison de la création d’emplois à temps plein (environ 27 000).

«Par rapport à 12 mois plus tôt, l'emploi dans la province a progressé de 75 000 (+1,8 %), la totalité de la hausse s'étant produite depuis octobre 2018», a ajouté l’agence fédérale.

Au pays, l'emploi a progressé de 107 000 en avril, notamment chez les jeunes. «Le taux de chômage a reculé de 0,1 point de pourcentage pour s'établir à 5,7 % à la suite d'une augmentation du nombre de personnes actives sur le marché du travail», a fait savoir Statistique Canada.

La hausse de l'emploi s'est faite chez les jeunes de 15 à 24 ans, les personnes de 55 ans et plus et les femmes du principal groupe d'âge actif de 25 à 54 ans. En outre, le nombre d'employés a augmenté tant dans le secteur privé que dans le secteur public, alors que le nombre de travailleurs autonomes était inchangé.

Sur un an, l'emploi a augmenté de 426 000 (+2,3 %) à cause de la création d’emplois aussi bien à temps plein (+248 000) qu’à temps partiel (+179 000).

Dans les provinces, outre le Québec, l'emploi a progressé en Ontario, en Alberta et à l'Île-du-Prince-Édouard, alors qu'il a reculé au Nouveau-Brunswick.