Manger sur la terrasse du Jardin de Panos ne sera plus jamais pareil...

Le restaurant Le Jardin de Panos a dû apporter un important changement à sa magnifique cour intérieure. En effet, le splendide Orme Blanc qui avait environ 75 ans ne fait plus partie du décor.

Le restaurant grec a dû faire couper l’arbre pour assurer la sécurité de sa clientèle et de ses employés.

L’immense arbre faisait partie du restaurant depuis son ouverture. Plusieurs habitués de la place ont partagé, sous la publication Facebook du restaurant leur tristesse face à cette nouvelle. Si l’on se fie à quelques commentaires, il semble y avoir eu de belles histoires d’amour qui se sont développées sous cette œuvre de la nature.

Le restaurant a également tenu à rassurer un Internaute qui se demandait si le bois allait être réutilisé. L’équipe du Jardin de Panos a alors répondu qu’elle a gardé plusieurs morceaux.

C’est une page d’histoire qui se tourne pour la terrasse du Jardin de Panos. L’arbre n’est peut-être plus en place, mais la bonne bouffe pas chère et l’ambiance chaleureuse de l’endroit y sont toujours! Ouf!

Le Jardin de Panos

521, avenue Duluth



