Patrice Bergeron sonne le réveil en avantage numérique

Arme redoutable sur le jeu de puissance depuis le début des séries, le Québécois Patrice Bergeron a joué un rôle prépondérant dans la victoire des Bruins contre les Hurricanes de la Caroline, jeudi à Boston. Inscrivant le but de la victoire en avantage numérique en début de troisième période, il a alors permis aux siens de retrouver leurs repères.

Moins de 30 secondes après le but égalisateur de son coéquipier Marcus Johansson, également sur le jeu de puissance, Bergeron a marqué son sixième but des présentes séries éliminatoires, un cinquième avec au moins un homme en plus.

«C’est agréable de marquer ces buts, a dit Bergeron, selon le site web de la Ligue nationale de hockey. Et, vous savez, je crois qu’on a pris le momentum [quand nous avons marqué en supériorité], et ensuite, ç’a été contagieux et tous les trios se sont mis en marche. C’est ce dont nous avions besoin.»

Un départ décevant

Pourtant, cette partie, qui s’est terminée 5 à 2, n’avait pas débuté comme les favoris locaux l’avaient envisagé. Déjà privés du défenseur Charlie McAvoy, suspendu, les Bruins ont dû se débrouiller pendant quelques moments sans l’arrière Zdeno Chara, ébranlé après avoir bloqué un tir.

De plus, les Bruins n’ont pas été en mesure de profiter de ses deux premières occasions sur le jeu de puissance et ont permis aux Hurricanes de prendre l’avance 2 à 1.

«Nous étions frustrés, oui. Mais somme toute, on forme un groupe expérimenté et nos vétérans savent qu’on a besoin d’eux, a analysé l’entraîneur-chef Bruce Cassidy, selon le quotidien "Boston Globe". [En troisième], nous avions besoin du jeu de puissance puisque [les Hurricanes] ont pris quelques pénalités. Dimanche, ce sera peut-être l’unité en infériorité numérique qui devra se mettre en évidence.»

Garder le momentum

De l’avis de Bergeron, les Bruins ont peut-être eu de la difficulté à se mettre en marche, mais leur performance en troisième période représente leur vraie façon de jouer.

«Je crois que nous avons joué de la façon que nous voulions en troisième, a-t-il avancé. Je ne vais pas mentir: le deuxième but nous a lancés et nous avons gardé le momentum.»

La deuxième partie aura lieu dimanche après-midi, également à Boston.